Вице-спикер новосибирского горсовета отправился в зону СВО

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко отправился в зону проведения военной спецоперации на Украине. Ранее он заявлял о готовности вступить в ряды добровольцев.

Отправку депутата на фронт подтвердил «Континенту Сибирь» первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, в свою очередь, подавший рапорт об участии в спецоперации.

Он уточнил, что Яковенко отправляется в составе специального военного батальона «Вега», который Андрей Панфёров начал формировать в октябре.

«Сейчас Евгений Яковенко находится на военном аэродроме и готов к убытию. Он — заместитель командира отряда по воспитательной работе», — сообщил Андрей Панфёров изданию 24 января.

Напомним, что Евгений Яковенко заявлял о готовности пойти добровольцем в зону военной спецоперации в сентябре прошлого года. 53-летний вице-спикер ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане и сейчас возглавляет региональное отделение Союза ветеранов-афганцев.

В разговоре с «Континентом Сибирь» Андрей Панфёров также сообщил, что к отправке на спецоперацию готовится и бывший министр труда и социального развития Новосибирской области, депутат регионального парламента Ярослав Фролов. О соответствующих планах Фролова прошла информация осенью.

По словам вице-спикера, Ярослав Фролов поедет на СВО в составе медицинского отряда в соответствии с графиком отправки подразделений. Стоит отметить, что боевого опыта у экс-министра нет, и в армии он не служил, однако окончил военную кафедру Новосибирского медицинского института.

Ранее Андрей Панфёров также сообщал, что на спецоперацию в составе батальона «Вега» отправится депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев. О том, кто ещё из региональных политиков готовился присоединиться к участию в СВО, «Континент Сибирь» писал в ноябре.