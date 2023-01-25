TANK и Changan вместо Porsche и Bentley – автодилер в Красноярске адаптировался к новым реалиям

Нижегородский холдинг «АГАТ», вышедший в 2021 году в Красноярск с покупкой дилера марок Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover, продолжает пересматривать портфель представляемых брендов. Весной 2022 года дилерский центр Jaguar и Land Rover был переформатирован под китайские марки CHERY и EXEED. Осенью 2022 года салон Bentley стал дилерским центром бренда Changan. В 2023 году, как стало известно «Континенту Сибирь», в салоне Porsche будет размещена китайская марка TANK.

По данным «Автобизнесревю», нижегородский холдинг «АГАТ» входит в топ-10 автодилеров России по объему продаж новых автомобилей. По итогам 2022 года он также занял второе место в России по количеству запусков новых салонов.



В 2021 году «АГАТ» купил красноярскую компанию «ББР-Авто», которая являлась официальным дилером Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover. Стоимость активов на момент покупки оценивалась экспертами примерно в 650-750 млн рублей.

В апреле 2022 года стало известно о том, что «АГАТ» закрывает дилерский центр марок Jaguar, Land Rover и открывает на этой площадке салоны CHERY и EXEED. В дальнейшем «АГАТ» продолжил замещать европейские премиум и люкс-бренды китайскими массовыми марками. Так, осенью 2022 года в Красноярске открылся дилерский центр Changan ГК «АГАТ» – он занял площадку дилерского центра Bentley. Примечательно, что этот салон стал третьим для Changan в Красноярске. Более того, он расположился практически напротив действующего салона Changan компании «Автостиль» (входит в ГК «Арсенал»).

Как стало известно «Континенту Сибирь», «АГАТ» в 2023 году продолжит пополнение портфеля в Красноярске китайскими брендами. Так, на площадке дилерского центра Porsche будет открыт салон китайской марки TANK. По данным сайта ГК «АГАТ», с 30 декабря 2022 года по 13 января 2023 года холдинг проводил тендер, выбирая подрядчика по доставке керамогранита в дилерский центр TANK в Красноярске. В качестве адреса был указан салон на Партизана Железняка, в котором сейчас располагается Porsche. По данным ГК «АГАТ», запуск салона TANK ожидается в апреле 2022 года.



Дальнейшая судьба марки Porsche в Красноярске после открытия салона TANK пока не известна. В 2022 году ГК «АГАТ» расторгла дилерский договор с Jaguar и Land Rover, но здесь важно принимать во внимание факт наличия в Красноярске второго дилера этих марок — ГК «Арсенал». В то же время по Bentley и Porsche «АГАТ» является единственным дилером в Красноярске. Примечательно, что несмотря на запуск салона Changan на площадке дилерского центра Bentley, в справочнике 2ГИС по адресу Авиаторов 4Б также по-прежнему числится и салон британской марки.

Напомним, что кроме Красноярска Porsche в Сибири официально представлена в Новосибирске и Иркутске. Генеральный директор и совладелец компании «Премиумпарк» (официальный дилер Porsche в Новосибирске) Дмитрий Новиков и соучредитель «ДжиТи-Центр» (официальный дилер Porsche в Иркутске) Петр Хомяков заверили «Континент Сибирь», что не планируют закрывать салоны этой немецкой марки и планируют работать с ней и дальше по схеме параллельного импорта.

TANK наряду с HAVAL является брендом китайской корпорации Great Wall. Бренд планирует достичь отметки продаж в 500 тысяч автомобилей к 2025 году и получить статус лидера на мировом рынке внедорожников. В 2022 году TANK начал глобальную экспансию. Первым зарубежным рынком стали Эмираты, вторым – Россия. В описании марки говорится, что TANK призван «соединять бескомпромиссность настоящего внедорожника с технологичностью и комфортом городского автомобиля на каждый день». Первыми моделями станут TANK 300 и TANK 500. Эти внедорожники построены на собственной модульной платформе. 4,7-метровый TANK 300 можно считать конкурентом UAZ Patriot, а 5-метровый TANK 500 по габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300. Под капотом TANK 300 будет располагаться 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Блокировка переднего и заднего дифференциалов, интеллектуальная система управления с подключаемым полным приводом и дорожный просвет в 224 мм должны обеспечить внедорожнику хорошую проходимость. В свою очередь более премиальный TANK 500 получит более внушительный список опций, а под его капотом будет располагаться бензиновый 3-литровый V6. Российские цены на автомобили пока не объявлены. Дистрибьютором TANK в России стал «Хавейл Мотор РУС», возглавляемый бывшим главой представительства Nissan Игорем Акифьевым. Ранее стало известно, что официальным дилером TANK в Новосибирске станет ГК «Автомир», которая отроет салон на Станционной весной 2022 года в здании полнофункционального ДЦ Toyota напротив Экспоцентра. В Кузбассе официально представлять TANK будет ГК «Сибинпэкс». Запуск салона ожидается в марте 2022 года.



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