Российский дистрибьютор Jaguar и Land Rover расторг договор с одним из своих сибирских дилеров

Как стало известно «Континенту Сибирь», автоцентр «Вестминстер», входящий в состав нижегородской ГК «АГАТ», перестал быть официальным дилером Jaguar Land Rover в Красноярске.

Информацию о расторжении договора с «Вестминстером» (ООО «Алмаз») «Континенту Сибирь» сообщили в дистрибьюторе марок. По словам PR-менеджера «Ягуар Ленд Ровер Россия» Натальи Трынько, такое решение было принято «в связи с решением дилера изменить направление своего развития». Речь идет о планах ГК «АГАТ» по запуску дилерских центров CHERY и ее премиального бренда EXEED на площадке, где располагался салон британских марок Jaguar и Land Rover.

Примечательно, что решение о расторжении произошло на фоне информации о возможном значительном сокращении штата российского представительства Jaguar Land Rover и возможного ухода марок из России – об этом 25 апреля сообщал федеральный «Коммерсант».

Напомним, что дилерский центр «Вестминстер» общей площадью около 2,2 тыс. кв.м. был открыт в Красноярске в 2016 году. Учредителем юрлица была компания «КиК» (производитель колесных дисков), дилерский центр был под управлением группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. «Вестминстер» стал первым дилерским центром Jaguar Land Rover в Сибири, выполненным в новых стандартах марок ARCH. В 2018 году после ухода с рынка «Крепости» дилерский центр «Вестминстер» перешел «ББР-Банку» и вошел в состав группы компаний «ББР-Авто», которая также включала в себя салоны Bentley, Porsche, Volvo. В 2021 году «ББР-Банк» продал свои активы нижегородскому холдингу «АГАТ». Стоимость активов оценивалась экспертами примерно в 650-750 млн рублей.

По данным «Автостат Инфо», в 1 квартале 2022 года в Красноярском крае было зарегистрировано 15 новых автомобилей Land Rover (-74,6%). Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было зарегистрировано 20, а в Иркутской области — 13 новых автомобилей Land Rover.

В марте Евросоюзом был введен новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет ввоза в страну автомобилей стоимостью более 50 тыс евро. Об аналогичных мерах объявила Япония. На этом фоне для дилеров растет привлекательность китайских премиальных брендов, в частности EXEED. Участники рынка не удивлены, что ГК «АГАТ», в портфеле которой в Красноярске люксовые и премиальные бренды, в сложившейся ситуации сделал выбор в пользу EXEED.

На сегодня на сайте красноярского дилерского центра «Вестминстер» размещено объявление о том, что салон прекратил свою работу. Также дилер уже исчез с сайта российского дистрибьютора британских марок.

Стоит отметить, что у Jaguar Land Rover в Красноярске остался еще один дилер — «Форпост», входящий в состав «Арсенал Груп». По данным дистрибьютора, он продолжает работать в прежнем режиме.

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