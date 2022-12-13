Стало известно, кто будет продавать в Новосибирске автомобили TANK

Федеральная группа компаний «Автомир» победила в тендере на право официально представлять в Новосибирске автомобили TANK. Об этом «Континенту Сибирь» стало известно от участников рынка.

TANK наряду с HAVAL является брендом китайской корпорации Great Wall. С момента выхода бренда на рынок Китая в 2021 году продажи TANK превысили 200 тысяч машин. Бренд планирует достичь отметки продаж в 500 тысяч автомобилей к 2025 году и получить статус лидера на мировом рынке внедорожников. В 2022 году TANK начал глобальную экспансию. Первым зарубежным рынком стали Эмираты, вторым – Россия. В описании марки говорится, что TANK призван «соединять бескомпромиссность настоящего внедорожника с технологичностью и комфортом городского автомобиля на каждый день».

Продажи TANK в России начнутся в первом полугодии 2023 года. Первыми моделями станут TANK 300 и TANK 500. Эти внедорожники построены на собственной модульной платформе. 4,7-метровый TANK 300 можно считать конкурентом UAZ Patriot, а 5-метровый TANK 500 по габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300. Под капотом TANK 300 будет располагаться 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Блокировка переднего и заднего дифференциалов, интеллектуальная система управления с подключаемым полным приводом и дорожный просвет в 224 мм должны обеспечить внедорожнику хорошую проходимость. В свою очередь более премиальный TANK 500 получит более внушительный список опций, а под его капотом будет располагаться бензиновый 3-литровый V6. Российские цены на автомобили пока не объявлены.

Дистрибьютором TANK в России стал «Хавейл Мотор РУС», возглавляемый бывшим главой представительства Nissan Игорем Акифьевым. По данным дистрибьютора, первые дилерские центры TANK откроют двери в девяти городах России: Кемерове, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

В Новосибирске официальным дилером TANK, как стало известно «Континенту Сибирь», будет московская ГК «Автомир». Информацию изданию подтвердили в пресс-службе группы компаний. Точные сроки запуска салона пока не называются, но ожидается, что это произойдет весной 2023 года. Дилерский центр будет располагаться на Станционной в здании полнофункционального салона Toyota напротив Экспоцентра.

Напомним, что ГК «Автомир» входит в ТОП-5 крупнейших автодилеров России. Холдинг работает на рынке более 25 лет, и в его портфеле 18 автобрендов. Непосредственно в Новосибирск группа компаний вышла в 2007 году через покупку автодилерского бизнеса группы компаний «Трансервис» Александра Бойко. На сегодня «Автомир» представлен в Новосибирске автокомплексом на проспекте Энергетиков (бренды Hyundai, Suzuki, Audi, Skoda), дилерскими центрами на улице Петухова (бренды Renault, Volkswagen, EXEED) и дилерским центром на Станционной (Toyota). Генеральным директором «Автомира» является уроженец Новосибирска Николай Груздев.

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