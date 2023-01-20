По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело на сотрудников МВД за организацию помощи в незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, сотрудники отдела по вопросам гражданства управления миграции ГУ МВД России региона вступили в сговор с несколькими гражданскими лицами и, руководствуясь корыстными побуждениями, помогали мигрантам пройти собеседование на носителя русского языка. При этом нарушались соответствующие законодательные процедуры. После этого иностранцев добавляли в государственные программы по добровольному переселению и занятости, благодаря чему они имели возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Оперативные органы задержали 7 человек, участвовавших в нелегальной схеме. Из них двое являлись сотрудниками ведомства. По итогу расследования проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, где были изъяты крупные суммы денег.

Напомним, что по данным прокуратуры в СФО за прошедший год зафиксирован рост преступности со стороны мигрантов на 10,5%, из этих преступлений 40% — тяжкие и особо тяжкие.