Генпрокуратура по СФО: увеличение мигрантов повлекло рост преступности

За год зафиксирован рост преступности со стороны мигрантов на 10,5%, из этих преступлений 40% — тяжкие и особо тяжкие. Для возмещения ущерба от этих и других преступлений предложено создать сеть исправительных центров.

17 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников, полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев и заместитель генпрокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин обсудили вопросы миграции и рост количества преступлений.

«Рост количества прибывающих в округ иностранных граждан и лиц без гражданства повлек за собой рост преступности. За 9 месяцев 2022 г. в округе расследовано 1 688 преступлений, совершенных указанной категорией граждан, что на 10,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 г., почти 40 % из них – тяжкие и особо тяжкие уголовно наказуемые деяния», — говорится в сообщении управления генеральной прокуратуры по СФО.

Дмитрий Демешин обратил внимание на почти четырехкратный рост количества преступлений, совершенных мигрантами в составе ОПГ, вдвое – в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием IT-технологий. Одним из факторов увеличения количества преступлений названо незаконное пересечение границы РФ и организация незаконной миграции. Ранее в 2022 году в Новосибирске заведены уголовные дела на сотрудников полиции, которые подделывали документы о регистрации для мигрантов.

Полпред Анатолий Серышев высказал мнение о необходимости развития сети исправительных центров. По его мнению, создание исправительных центров не будет ограничивать свободу людей, а лишь будет направлено на принудительные работы для нарушителей. Это позволит погасить ущерб от преступлений.

Также Дмитрий Демешин подчеркнул необходимость выполнения полномочий по финансированию программ против экстремизма, терроризма, выявления каналов поставки боеприпасов и других проблем.

Напомним, что ранее бренд «Дизайнмастер» отозвал иск к начальнику управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олегу Хорошунову и отделению КПРФ в Новосибирской области.