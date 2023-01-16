Владимир Путин обратил внимание на заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на заболеваемость туберкулезом в регионе. При этом глава государства подчеркнул положительные результаты работы местной системы здравоохранения.

16 января состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона во время встречи уделил большое внимание здравоохранению в Новосибирской области. Так, губернатор рассказал о разработке региональной программы по развитию медицины для онкобольных в 2018 году, появлении центров амбулаторной помощи, новых поликлиник и ФАПов по всей области.

«На сегодняшний день у нас сложилась очень большая программа. Нам в течение этой пятилетки предстоит построить 24 объекта первичного звена – это поликлиники и амбулатории без ФАПов, их общая мощность будет составлять 11,5 тысячи посещений в смену. Для справки: такие мощности в самые славные советские времена в здравоохранении вводились в течение двух пятилеток. Нам предстоит это сделать за этот ближайший период», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор закончил свою речь тем, что попросил задать 4 частных вопроса президенту и высказал готовность ответить на вопросы.

«На что хотел бы обратить внимание? Андрей Александрович, Вы совершенно точно и обоснованно сказали о том, что происходят положительные изменения в сфере здравоохранения. Особенно это касается оказания высокотехнологичной помощи, в том числе по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями, и хорошие планы по реализации проектов развития системы здравоохранения на селе. Но есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, – это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулёзом. Вы наверняка знаете об этом, и этому нужно уделить, конечно, больше внимания», — сообщил Владимир Путин.

Ранее главный специалист СФО по детскому туберкулёзу Ирина Павленок рассказала, что в сибирских регионах с заболеваемостью туберкулезом очень тревожная обстановка.

Напомним, что в октябре 2022 года счетная палата нашла многочисленные нарушения в медицинских организациях Новосибирской области на 136 млн рублей в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение». При этом глава Новосибирской области анонсировал рост темпов и объёмов реализации нацпроектов в регионе.