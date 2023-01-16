Глава Новосибирской области анонсировал рост темпов и объёмов реализации нацпроектов в регионе

Правительство Новосибирской области будет максимально поддерживать реализацию нацпроектов в регионе в 2023 году. У области есть все шансы остаться в лидерах по объёму их финансирования, заявил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

О промежуточных итогах реализации нацпроектов в Новосибирской области губернатору доложил министр экономического развития региона Лев Решетников в ходе оперативного совещания в областном правительстве 16 января.

Как отметил на совещании Андрей Травников, в 2022 году Новосибирская область поставила очередной рекорд по объёму освоенных средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Соответствующая сумма составила более 54 млрд руб.

Положительная динамика, по словам губернатора, зафиксирована в регионе и по проценту освоения средств. При этом у области есть резервы для того, чтобы ускорить реализацию нацпроектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых денег в 2023 году.

Глава региона обратил внимание на то, что невыполненные работы оплачивать ни в коем случае нельзя.

«Наш подход к подрядчикам максимально жёсткий: те, кто не успел закончить и сдать свои работы по состоянию на 31 декабря 2022 года, оставшиеся деньги будут получать уже в первом квартале 2023 года», — подчеркнул он, также отметив, что власти намерены стимулировать добросовестных подрядчиков ускоренным финансированием.

По словам Андрея Травникова, наступивший год ожидается не менее напряжённым, чем предыдущий. При этом на сегодняшний день все реализуемые в регионе нацпроекты, несмотря на сложную обстановку, обеспечены необходимым финансированием – как федеральным, так и региональным. Количество новых объектов, в том числе возведённых по региональным программам, в Новосибирской области растёт.

«Работы в 2023 году будет ещё больше. Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка – со стороны Законодательного собрания региона», — сказал Андрей Травников.

Новосибирская область входит в число лидеров по реализации нацпроектов с самого старта соответствующей работы. Регион входит в десятку субъектов РФ по объёмам финансирования проектов — с 2019 по 2022 годы в области было освоено более 153 млн руб. Средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог и благоустройство территорий.

В 2022 году в Новосибирской области было реализовано 46 региональных проектов. На них было направлено 54,23 млрд руб. Из них 30,41 млрд руб. – из федерального бюджета, 23,8 млрд руб. – из консолидированного бюджета региона.

Напомним, что по нацпроекту «Образование» новосибирские школы планируется оснастить интерактивными панелями.