На 136 млн рублей найдено нарушений в здравоохранении Новосибирской области

Во время проверки Контрольно-счетной палатой Новосибирской области хода реализации нацпроекта «Здравоохранение» выявлено нарушений на 136 млн рублей за 2021-2022 годы. Нарушения касаются регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ряд препаратов выдан пациентам в объеме менее 30,0% от закупленных, а износ оборудования в 61,9% учреждениях составляет более 80%.

В июне 2022 года Контрольно-счетной палатой (КСП) Новосибирской области завершен анализ реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году и за текущий период 2022 года. Проверки подлежали министерство здравоохранения Новосибирской области и центральная клиническая больница. Отчет об итогах размещен на сайте ведомства.



Кассовое исполнение (то есть оплата поставленного товара или оказанных услуг, работ) в 2021 году составило 94,4% от плана. В первом квартале 2022 года план от кассового исполнения выполнен на 1,8%. Бюджетные средства переводились медицинским организациям позже положенного времени с нарушениями (ч. 2 ст. 219.1 БК РФ, а также абз. 1 п. 68 Порядка составления бюджетной росписи и утверждения лимитов бюджетных обязательств № 66-НПА).

Контрольные органы выявили нарушения в предоставлении лекарств лицам, находящимся на диспансерном лечении. В связи с этим предоставление и выпуск лекарственного обеспечения может привести к их неэффективному использованию.

«Некачественное планирование медицинскими организациями заявок приводит к образованию большого количества имеющихся запасов лекарственных препаратов. Медицинскими организациями получено 61,4% от закупленных лекарственных препаратов в 2020-2021 годах, ряд препаратов выдан пациентам в объеме менее 30,0% от закупленных в 2020 году, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств в размере 1 088,6 тыс.руб. в связи с истечением срока годности невостребованных лекарственных средств», — говорится в отчете КСП.

Несмотря на то, что на 2021 год и 1 квартал 2022 года выделено порядка 308,9 млн рублей на закупку медицинского оборудования, основная часть оборудования (61,9%) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений имеет износ более 80%. А приобретенное в 2021 году оборудование в размере 16 единиц не эксплуатируется в связи с отсутствием соответствующих специалистов в учреждении.

По 44 контрактам на сумму более 136 млн рублей выявлены нарушения. Из них на 97 млн рублей в центральной клинической больнице.

«В отчете о ходе реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 год содержится недостоверная информация о фактически достигнутых значениях целевых индикаторов», — приводит информацию КСП.

Более 8,5 тысяч человек перенесли сердечно-сосудистое событие в 2021 году.

По результатам проверки министерству здравоохранения и центральной клинической больнице направлены представления для принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков.

Напомним, что в проекте бюджета на 2023 года реализация национальных проектов выделена как приоритетная.