Ирина Павленок
Главный внештатный детский фтизиатр Сибирского федерального округа, сотрудник ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России

Родители не должны оставлять детей незащищенными!

 

Главный специалист СФО по детскому туберкулёзу написала эту статью в «Континент Сибирь» с целью предупредить родителей о том, что с заболеваемостью детей тяжелой, трудно излечиваемой инфекцией в сибирских регионах всё очень тревожно. И часто виноваты в печальном развитии событий папы и мамы вполне благополучных семей, недооценивающие опасность.

Ирина Павленок

Туберкулез у детей и подростков является индикатором эпидемической ситуации по туберкулезу среди всего населения региона. И стоит отметить, что показатели заболеваемости туберкулезом в Сибирском федеральном округе превышают среднероссийские среди детей и подростков в два раза, а по Новосибирской области заболеваемость туберкулезом среди детей почти в три раза выше, чем в среднем по стране.

Необходимо помнить, что туберкулез – это хроническое инфекционное социально значимое и опасное для окружающих заболевание. Начинается туберкулез незаметно, долгое время какие-либо признаки заболевания отсутствуют, а у детей в более чем 50% случаев туберкулез протекает бессимптомно или малосимптомно. Выявляется туберкулез у детей преимущественно профилактически по иммунодиагностическим пробам – 91% случаев обнаружения, именно такой показатель по Сибирскому федеральному округу.

Основными способами предотвращения распространения туберкулеза являются:

  • уменьшение риска инфицирования микобактериями здоровых людей
  • предупреждение развития заболевание у уже инфицированных лиц
  • ограничение распространение туберкулезной инфекции путем раннего выявления туберкулеза у заболевших и немедленного начала противотуберкулезной терапии.

Наиболее эффективной профилактикой инфекционных заболеваний во всем мире является вакцинопрофилактика. Противотуберкулезная вакцинация обеспечивает предупреждение тяжелых распространенных форм заболевания у детей раннего возраста, снижая риск летальных исходов. Однако в регионах Сибири наблюдается пугающая тенденция: всё больше родителей отказываются от вакцинации детей против туберкулеза (прививка БЦЖ) и от иммунодиагностики (проба Манту, Диаскинтест). В 2021 году среди всех невакцинированных БЦЖ новорожденных 33% оказались не привиты не из-за медицинских противопоказаний, а из-за отказов родителей. И доля малышей, которым в первые же дни жизни не была обеспечена защита от опаснейшей туберкулезной инфекции, год от года увеличивается.

Если проанализировать историю вакцинопрофилактики туберкулеза в России с 1962 года, эффективность прививок становится неоспоримой: до того времени ежегодно более 100 детей в нашей стране заболевали туберкулезом с поражением центральной нервной системы (менингиты, менингоэнцефалиты), а сегодня мы имеем только 5-10 случаев в год, и большинство этих детей не были БЦЖ-вакцинированы. Россия добилась значительного уменьшения числа детей, погибающих от туберкулёза, разве это не убедительный довод в пользу прививки?

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А «благодаря» тому, что сегодня увеличивается прослойка невакцинированных детей, существует риск получить рост тяжелых форм детского туберкулёза, как в середине прошлого века. Кого тогда будут винить родители, отказавшиеся защитить своего ребенка с помощью вакцины? Уже сейчас в регионах Сибири заболеваемость туберкулезом детей дошкольного возраста выше, чем школьников, среди заболевших детей до 7 лет более 20% это дети раннего возраста (от 0 до 2 лет).

 С иммунодиагностикой всё ещё более сложно и запутано. Многие люди просто не понимают, с какой целью делается проба Манту. Другие ошибочно считают, что вместо иммунодиагностики можно сделать ребенку рентген или томографию. Третьи не видят разницы между пробой Манту и Диаскинтестом. А четвертые путают пробу Манту с прививкой против туберкулёза.

В век интернета и социальных сетей многие родители склонны больше доверять мнению не врачей, а блогеров, коучей и менторов, которые зачастую не имеют никакого представления о туберкулезе, но активно выступают на интернет-форумах со своими умозаключениями о вреде вакцинации вообще и прививки БЦЖ в частности, а также о том, что делать пробу Манту и Диаскинтест не обязательно. Думаю, что всякого рода домыслы рождаются как раз на фоне плохой информированности.

Итак, давайте разберемся в тонкостях скрининга на туберкулез.

Проба Манту используется для проведения скрининга на туберкулез у детей до 7 лет. Только с её помощью и никак иначе можно определить, есть в организме человека туберкулезная инфекция или её нет, а также выявить начальные формы туберкулеза. Еще одно предназначение пробы Манту – она позволяет выявить детей в возрасте 6 -7 лет, не инфицированных микобактериями, которым следует провести ревакцинацию противотуберкулезной вакциной БЦЖ.

Если, как положено, раз в год проводить детям пробу Манту, можно своевременно выявить первичное заражение и при необходимости провести профилактическое лечение, чтобы не дать возможность инфекции активизироваться и вызвать заболевание. Проба Манту абсолютно незаменима, никаких других методов диагностики первичного инфицирования на сегодняшний день в мире не существует.

С 2009 года в России в клинической практике применяется Диаскинтест. Этот тест очень похож на пробу Манту, однако обладает максимально высокой чувствительностью 98-100% и специфичностью – 90-100 %, не дает ложно положительных результатов на вакцинацию БЦЖ и у детей с аллергическими реакциями. Диаскинтест – это иммунологический тест, который показывает не только наличие туберкулезной инфекции в организме, но также – и это самое главное – степень её активности, соответственно, позволяет выявлять лиц с высоким риском развития заболевания, которым необходимо провести профилактическое лечение туберкулеза.

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Если прежде мы сразу назначали профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами всем детям, у которых была положительная реакция Манту, то сейчас Диаскинтест позволяет нам отобрать лиц, кому нужно превентивное лечение, а кому – нет. Согласитесь, что польза от этого огромная: ребенку не назначают противотуберкулезные препараты, когда в них нет необходимости. В качестве скрининга для выявления туберкулеза, Диаскинтест применяется у детей в возрасте 8-17 лет.

В 2022 году впервые российский Диаскинтест вошел в рекомендации ВОЗ по туберкулезу. Российский продукт получил заслуженное мировое признание. Отсутствие ложноположительных результатов при использовании Диаскинтеста позволяет безошибочно установить инфицирование, а значит, своевременно провести профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии.

В 2021 году проба Манту и Диаскинтест были проведены только 88,2% детского населения и 74,3% подростков Сибирского федерального округа, а по Новосибирской области было охвачено лишь 77% детей. Отказы родителей от проведения диагностики детям регистрируются более, чем в 20% случаев.

К сожалению, не все родители знают, что, при нежелании проводить кожные тесты (проба Манту и Диаскинтест), возможно проведение альтернативных методов обследования с целью исключения инфицирования ребенка туберкулезными микобактериями. В настоящее время в России доступны два коммерческих диагностических теста, это квантифероновый тест и T-SPOT.TB. В обоих случаях для проведения исследования необходимо сдать кровь из вены, но есть и плюсы, не нужно вести ребенка на прием второй раз, результаты лаборатория вышлет на электронную почту.

В случае отказа от любых иммунологических тестов, при письменном согласии родителей возможно проведение рентгенологического исследования легких. К сожалению, данный метод не позволяет выявить факт инфицирования ребенка микобактериями, а соответственно невозможно назначить профилактическое противотуберкулезное лечение.

В результате несвоевременного выявления инфицирования, мы нередко сталкиваемся с тем, что выявляем туберкулез поздно, когда уже поражены легкие и лимфоузлы. Ко мне, как к главному специалисту округа, часто обращаются родители, несогласные с установленным фтизиатром диагнозом.

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Приведу пример, когда ребенок, не посещающий детский сад, не обследовался на туберкулез до 6-летнего возраста из-за отказа родителей. При прохождении медицинской комиссии для оформления ребенка в школу, педиатром было предложено провести Диаскинтест, так как от пробы Манту родители в очередной раз отказались. Диаскинтест оказался положительным, и ребенок с диагнозом «латентная туберкулезная инфекция» был направлен на дообследование для исключения активного туберкулеза. Родители были убеждены, что результат кожного теста ложно положительный и не согласны с тем, что у ребенка латентная туберкулезная инфекция. На приеме им было предложено провести в ФГБУ «ННИИТ» тест T-SPOT.TB как альтернативный метод диагностики. Положительный результат T-SPOT.TB подтвердил наличие у ребенка латентной туберкулезной инфекции, а при проведении компьютерной томографии выявлен туберкулез внутригрудных лимфатических узлов с поражением нескольких групп с двух сторон.

В итоге ребенок, который, при своевременном обследовании, мог пройти простой курс профилактического лечения, был госпитализирован для прохождения полного курса терапии туберкулеза. И это не самый трагический сценарий развития событий из моей практики. Были случаи, когда из-за отказа родителей от вакцинации БЦЖ и скрининга на туберкулез, детей выявляли с тяжелыми формами менингоэнцефалита и полуразрушенными легкими. Такие дети на всю оставшуюся жизнь остались инвалидами.

Особое внимание родителей хочу обратить на то, что для скрининга туберкулезной инфекции у детей не используются такие методы как ПЦР и ИФА крови на туберкулез. Данные методы не обладают достаточной чувствительностью и не могут быть заменой иммунологическим методам скрининга на туберкулез.

Не будем забывать, что именно в Сибири сохраняется наиболее неблагополучная ситуация по туберкулезу у взрослого населения, а значит, риск инфицирования для детей здесь очень велик.  Поэтому важным аспектом профилактических противотуберкулезных мероприятий является регулярный массовый скрининг на туберкулез с целью раннего выявления заболевания.

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