Главный специалист СФО по детскому туберкулёзу написала эту статью в «Континент Сибирь» с целью предупредить родителей о том, что с заболеваемостью детей тяжелой, трудно излечиваемой инфекцией в сибирских регионах всё очень тревожно. И часто виноваты в печальном развитии событий папы и мамы вполне благополучных семей, недооценивающие опасность.

Туберкулез у детей и подростков является индикатором эпидемической ситуации по туберкулезу среди всего населения региона. И стоит отметить, что показатели заболеваемости туберкулезом в Сибирском федеральном округе превышают среднероссийские среди детей и подростков в два раза, а по Новосибирской области заболеваемость туберкулезом среди детей почти в три раза выше, чем в среднем по стране.

Необходимо помнить, что туберкулез – это хроническое инфекционное социально значимое и опасное для окружающих заболевание. Начинается туберкулез незаметно, долгое время какие-либо признаки заболевания отсутствуют, а у детей в более чем 50% случаев туберкулез протекает бессимптомно или малосимптомно. Выявляется туберкулез у детей преимущественно профилактически по иммунодиагностическим пробам – 91% случаев обнаружения, именно такой показатель по Сибирскому федеральному округу.

Основными способами предотвращения распространения туберкулеза являются:

уменьшение риска инфицирования микобактериями здоровых людей

предупреждение развития заболевание у уже инфицированных лиц

ограничение распространение туберкулезной инфекции путем раннего выявления туберкулеза у заболевших и немедленного начала противотуберкулезной терапии.

Наиболее эффективной профилактикой инфекционных заболеваний во всем мире является вакцинопрофилактика. Противотуберкулезная вакцинация обеспечивает предупреждение тяжелых распространенных форм заболевания у детей раннего возраста, снижая риск летальных исходов. Однако в регионах Сибири наблюдается пугающая тенденция: всё больше родителей отказываются от вакцинации детей против туберкулеза (прививка БЦЖ) и от иммунодиагностики (проба Манту, Диаскинтест). В 2021 году среди всех невакцинированных БЦЖ новорожденных 33% оказались не привиты не из-за медицинских противопоказаний, а из-за отказов родителей. И доля малышей, которым в первые же дни жизни не была обеспечена защита от опаснейшей туберкулезной инфекции, год от года увеличивается.

Если проанализировать историю вакцинопрофилактики туберкулеза в России с 1962 года, эффективность прививок становится неоспоримой: до того времени ежегодно более 100 детей в нашей стране заболевали туберкулезом с поражением центральной нервной системы (менингиты, менингоэнцефалиты), а сегодня мы имеем только 5-10 случаев в год, и большинство этих детей не были БЦЖ-вакцинированы. Россия добилась значительного уменьшения числа детей, погибающих от туберкулёза, разве это не убедительный довод в пользу прививки?

А «благодаря» тому, что сегодня увеличивается прослойка невакцинированных детей, существует риск получить рост тяжелых форм детского туберкулёза, как в середине прошлого века. Кого тогда будут винить родители, отказавшиеся защитить своего ребенка с помощью вакцины? Уже сейчас в регионах Сибири заболеваемость туберкулезом детей дошкольного возраста выше, чем школьников, среди заболевших детей до 7 лет более 20% это дети раннего возраста (от 0 до 2 лет).

С иммунодиагностикой всё ещё более сложно и запутано. Многие люди просто не понимают, с какой целью делается проба Манту. Другие ошибочно считают, что вместо иммунодиагностики можно сделать ребенку рентген или томографию. Третьи не видят разницы между пробой Манту и Диаскинтестом. А четвертые путают пробу Манту с прививкой против туберкулёза.

В век интернета и социальных сетей многие родители склонны больше доверять мнению не врачей, а блогеров, коучей и менторов, которые зачастую не имеют никакого представления о туберкулезе, но активно выступают на интернет-форумах со своими умозаключениями о вреде вакцинации вообще и прививки БЦЖ в частности, а также о том, что делать пробу Манту и Диаскинтест не обязательно. Думаю, что всякого рода домыслы рождаются как раз на фоне плохой информированности.

Итак, давайте разберемся в тонкостях скрининга на туберкулез.

Проба Манту используется для проведения скрининга на туберкулез у детей до 7 лет. Только с её помощью и никак иначе можно определить, есть в организме человека туберкулезная инфекция или её нет, а также выявить начальные формы туберкулеза. Еще одно предназначение пробы Манту – она позволяет выявить детей в возрасте 6 -7 лет, не инфицированных микобактериями, которым следует провести ревакцинацию противотуберкулезной вакциной БЦЖ.

Если, как положено, раз в год проводить детям пробу Манту, можно своевременно выявить первичное заражение и при необходимости провести профилактическое лечение, чтобы не дать возможность инфекции активизироваться и вызвать заболевание. Проба Манту абсолютно незаменима, никаких других методов диагностики первичного инфицирования на сегодняшний день в мире не существует.

С 2009 года в России в клинической практике применяется Диаскинтест. Этот тест очень похож на пробу Манту, однако обладает максимально высокой чувствительностью 98-100% и специфичностью – 90-100 %, не дает ложно положительных результатов на вакцинацию БЦЖ и у детей с аллергическими реакциями. Диаскинтест – это иммунологический тест, который показывает не только наличие туберкулезной инфекции в организме, но также – и это самое главное – степень её активности, соответственно, позволяет выявлять лиц с высоким риском развития заболевания, которым необходимо провести профилактическое лечение туберкулеза.

Если прежде мы сразу назначали профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами всем детям, у которых была положительная реакция Манту, то сейчас Диаскинтест позволяет нам отобрать лиц, кому нужно превентивное лечение, а кому – нет. Согласитесь, что польза от этого огромная: ребенку не назначают противотуберкулезные препараты, когда в них нет необходимости. В качестве скрининга для выявления туберкулеза, Диаскинтест применяется у детей в возрасте 8-17 лет.

В 2022 году впервые российский Диаскинтест вошел в рекомендации ВОЗ по туберкулезу. Российский продукт получил заслуженное мировое признание. Отсутствие ложноположительных результатов при использовании Диаскинтеста позволяет безошибочно установить инфицирование, а значит, своевременно провести профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии.

В 2021 году проба Манту и Диаскинтест были проведены только 88,2% детского населения и 74,3% подростков Сибирского федерального округа, а по Новосибирской области было охвачено лишь 77% детей. Отказы родителей от проведения диагностики детям регистрируются более, чем в 20% случаев.

К сожалению, не все родители знают, что, при нежелании проводить кожные тесты (проба Манту и Диаскинтест), возможно проведение альтернативных методов обследования с целью исключения инфицирования ребенка туберкулезными микобактериями. В настоящее время в России доступны два коммерческих диагностических теста, это квантифероновый тест и T-SPOT.TB. В обоих случаях для проведения исследования необходимо сдать кровь из вены, но есть и плюсы, не нужно вести ребенка на прием второй раз, результаты лаборатория вышлет на электронную почту.

В случае отказа от любых иммунологических тестов, при письменном согласии родителей возможно проведение рентгенологического исследования легких. К сожалению, данный метод не позволяет выявить факт инфицирования ребенка микобактериями, а соответственно невозможно назначить профилактическое противотуберкулезное лечение.

В результате несвоевременного выявления инфицирования, мы нередко сталкиваемся с тем, что выявляем туберкулез поздно, когда уже поражены легкие и лимфоузлы. Ко мне, как к главному специалисту округа, часто обращаются родители, несогласные с установленным фтизиатром диагнозом.

Приведу пример, когда ребенок, не посещающий детский сад, не обследовался на туберкулез до 6-летнего возраста из-за отказа родителей. При прохождении медицинской комиссии для оформления ребенка в школу, педиатром было предложено провести Диаскинтест, так как от пробы Манту родители в очередной раз отказались. Диаскинтест оказался положительным, и ребенок с диагнозом «латентная туберкулезная инфекция» был направлен на дообследование для исключения активного туберкулеза. Родители были убеждены, что результат кожного теста ложно положительный и не согласны с тем, что у ребенка латентная туберкулезная инфекция. На приеме им было предложено провести в ФГБУ «ННИИТ» тест T-SPOT.TB как альтернативный метод диагностики. Положительный результат T-SPOT.TB подтвердил наличие у ребенка латентной туберкулезной инфекции, а при проведении компьютерной томографии выявлен туберкулез внутригрудных лимфатических узлов с поражением нескольких групп с двух сторон.

В итоге ребенок, который, при своевременном обследовании, мог пройти простой курс профилактического лечения, был госпитализирован для прохождения полного курса терапии туберкулеза. И это не самый трагический сценарий развития событий из моей практики. Были случаи, когда из-за отказа родителей от вакцинации БЦЖ и скрининга на туберкулез, детей выявляли с тяжелыми формами менингоэнцефалита и полуразрушенными легкими. Такие дети на всю оставшуюся жизнь остались инвалидами.

Особое внимание родителей хочу обратить на то, что для скрининга туберкулезной инфекции у детей не используются такие методы как ПЦР и ИФА крови на туберкулез. Данные методы не обладают достаточной чувствительностью и не могут быть заменой иммунологическим методам скрининга на туберкулез.

Не будем забывать, что именно в Сибири сохраняется наиболее неблагополучная ситуация по туберкулезу у взрослого населения, а значит, риск инфицирования для детей здесь очень велик. Поэтому важным аспектом профилактических противотуберкулезных мероприятий является регулярный массовый скрининг на туберкулез с целью раннего выявления заболевания.