В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, главврачи новосибирских больниц рассказали о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Новосибирской области.

О заболеваемости туберкулезом в регионе рассказали в ходе пресс-конференции 21 марта заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный внештатный фтизиатр регионального Минздрава, главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова.

Как пояснила Елена Аксенова, заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снижается, но по-прежнему превышает общероссийские показатели.

«В регионе проводится ряд масштабных мер, благодаря чему мы видим положительную динамику, снижение смертности, увеличение выявляемости. Важнейшая составляющая — профилактика заболевания, проведение ежегодной диспансеризации и профосмотров, ежегодное прохождение флюорографии. Своевременное выявление —залог успешного лечения», — подчеркнула Елена Аксенова.

Как уточнила Анна Пятибратова, по сравнению с предыдущим годом показатель заболеваемости уменьшился на 13%, при этом впервые в Новосибирской области уровень заболеваемости стал ниже, чем по СФО. За последние три года заболеваемость уменьшилась на 29%.

Заболеваемость детей туберкулезом сократилась в регионе по сравнению с 2022 годом на 35%. Показатель смертности от туберкулеза по сравнению с предыдущим годом снизился на 12%, а за три года — на 36%.

Напомним, ранее стало известно, что суд постановил приостановить деятельность новосибирской службы доставки японской еды «Японори» на 60 дней после вспышки сальмонеллеза у клиентов.