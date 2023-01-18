Как будут решать проблему с туберкулезом в Новосибирской области после того, как на нее обратил внимание президент страны?

Число заболевших туберкулезом в Новосибирской области превышает в 2-2,5 раза средние показатели по России. Президент России Владимир Путин 16 января указал на проблему заболеваемости в регионе губернатору Андрею Травникову. На оперативном штабе при правительстве региона констатировали устойчивое улучшение ситуации.

17 января оперативный штаб по туберкулезу и кори при правительстве Новосибирской области принял решение о дальнейшем развитии фтизиатрической службы региона. Штаб состоялся после встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В ходе разговора президент указал на проблему заболеваемости туберкулезом в регионе.

На оперативном штабе главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова отметила устойчивую тенденцию по улучшению ситуации с туберкулезом.

«Показатель заболеваемости этой инфекцией уменьшается ежегодно. Так, со 105,5 случаев на 100 тысяч населения в 2015 году в 2022 году он снизился до 58,2 на 100 тысяч населения. Показатель смертности за этот же период снизился более чем в 2 раза – с 18,4 до 8,2 на 100 тысяч населения. Однако они еще не достигли среднероссийских показателей, что требует дальнейшей активизации работы», — говорится в релизе правительства Новосибирской области.

Как рассказала «Континенту Сибирь» доктор медицинских наук, директор новосибирского НИИ туберкулеза Наталья Ставицкая, «все эпидемиологические показатели, характеризующие ситуацию с туберкулезом в Новосибирской области, в 2-2,5 раза превышают среднероссийские. Несмотря на положительную тенденцию к улучшению показателей, они остаются тревожными». В 2021 году показатель заболеваемости составил 62,1 на 100 000 населения, что выше чем в РФ на 99,7%. За 9 месяцев 2022 года — 47,1 на 100 000 населения. Смертность от туберкулеза в 2021 г. — 9,3, что выше чем в РФ на 116,3%, за 9 мес 2022 г. — 6,0. Распространенность лекарственно-устойчивого туберкулеза выше среднероссийского показателя на 164%. Информация по итогу 2022 года появится не ранее конца февраля 2023 года.

Анна Пятибратова на оперативном штабе сообщила, что в Новосибирской области продолжится укрепление материально-технической базы противотуберкулёзной службы. Будет подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания филиалов туберкулезной больницы по адресу: ул. Ломоносова, д. 64 и ул. А. Невского, д. 9/1. В детской туберкулезной больнице и в филиале по адресу ул. Петропавловская, 8 планируют смонтировать систему кислородоснабжения. Для обследования на туберкулез целевых групп населения приобретут передвижной комплекс с флюорографической установкой.

Однако в регионах ДФО и СФО наблюдается недостаток средств на покрытие расходов и улучшение оказания помощи пациентам. Финансирование противотуберкулёзных мероприятий осуществляется в основном из двух источников: федеральный и региональный бюджеты. По словам Ставицкой, вклад областного бюджета значительно отличается в каждом регионе. Предложения по работе со стороны НИИ в каждом субъекте формируются по результатам выездов в организации, находящиеся в 21 субъекте РФ.

«По информации субъектов, входящих в зону курации института, имеется одна проблема — это в той или иной степени недофинансирование службы на уровне регионов. От этого зависит обеспечение расходными материалами для раннего выявления туберкулеза и определения лекарственной устойчивости возбудителя, а также возможность формирования оптимальной схемы лечения», — отметила «Континенту Сибирь» Наталия Ставицкая.

По словам директора НИИ, в августе 2022 года в Новосибирскую область приезжали специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных болезней. По результатам выезда сформирована справка по региону, которая была передана главному внештатному фтизиатру минздрава Новосибирской области Анне Пятибратовой и главе минздрава региона Константину Хальзову. В ноябре 2022 года специалисты новосибирского НИИ туберкулеза провели повторно клинико-экспертную оценку оказания противотуберкулезной помощи населению Новосибирской области.

«Предложения по борьбе с туберкулезом есть. Мы, безусловно, пытаемся максимально донести рекомендации до региональных минздравов и правительств в каждом субъекте Сибири и Дальнего Востока с учетом региональных проблем, структуры службы и других факторов. Но надо понимать, что выявление туберкулеза в первую очередь является задачей общей лечебной сети, а не фтизиатрической службы, а также то, что последние 2 года были тяжелые и сложные для всего здравоохранения страны. Рассматривать вопрос финансирования и исполнения этих рекомендаций только с точки зрения недостаточной активности правительства и региона в целом будет не очень корректно», — резюмировала Ставицкая.

На момент написания материала комментарии минздрава Новосибирской области получить не удалось.