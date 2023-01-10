Сибирским предприятиям не хватает денег на выплату зарплат

Компаниям не хватает собственных средств на перечисление зарплаты сотрудникам, из-за чего в большинстве регионов продолжается рост просроченной задолженности по выплатам. Например, в Алтайском крае за месяц задолженность перед работниками увеличилась на 40%.

На 1 декабря суммарная задолженность по заработной плате по всей России составила 1028,8 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 16,4%. Больше всего задолжали выплаты работникам заводов и фабрик — 41,8% от всей суммы долга. На строительную отрасль приходится четверть всех долгов. По данным Росстата, задолженность по заработной плате у крупных и средних предприятий образовалась из-за отсутствия собственных средств.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2022 г. на долги, образовавшиеся в 2022 г., приходится 644,5 млн рублей (62,6%), в 2021 г. – 113,6 млн рублей (11,0%), в 2020 г. и ранее – 270,7 млн рублей (26,3%).

По Сибирскому федеральному округу предприятия задолжали 129,1 млн рублей. По сравнению с ноябрем 2022 года показатели улучшились на 11,8% за счет выплат работникам из Кемеровской и Омской областей. В Кемеровской области задолженность составила 20,6 млн рублей или 42,6% от задолженности за предыдущий месяц, в Омской области 8,1 млн рублей и 73,7% соотвественно.

В Новосибирской области показатель по задолженности незначительно улучшился — выплачен 1,7% от ноябрьского долга, теперь предприятиям необходимо перечислить 15,7 млн рублей сотрудникам.

Главным аутсайдером оказался Алтайский край. В регионе долг по зарплате за месяц увеличился на 38,8% и составил 7,5 млн рублей. В Красноярском крае ситуация обстоит не лучше — задолженность увеличилась на четверть за месяц или всего 49,5 млн рублей. В Томской области работникам не выплатили 24,6 млн рублей, показатель увеличился на 22,1% по сравнению с ноябрем 2022 года. В Иркутской области задолженность выросла на 0,9% и составила 3,1 млн рублей.

По Республикам Алтай, Тыва и Хакасия официальных данных нет.

Напомним, что налоговики требуют признать банкротом новосибирскую строительную компанию. По данным компании, в ней работает более 400 человек.