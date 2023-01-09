Налоговая служба требует признать банкротом новосибирскую строительную компанию

Новосибирская строительная компания ООО «Сибирьрегионстрой» может быть признана банкротом. Налоговая служба требует взыскать 42,4 млн рублей с крупнейшего подрядчика СДС-Строй.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала заявление о признании банкротом ООО «Сибирьрегионстрой». Сумма исковых требований составила 42,4 млн рублей.

На сайте «Сибирьрегионстрой» указано, что в группу компаний входят ООО «Еврострой» (полы), ООО «АртКлимат» (вентиляционное оборудование), ООО «ВостокРегионСтрой» (металлоконструкции) и ООО «Сибирьрегионстрой».

ООО «СибирьРегионСтрой» выполняет все виды кровельных работ, тепло- гидроизоляцию ограждающих конструкций, устройство вентилируемых фасадов, отделочные и общестроительные работы. В штат компании входит более 400 рабочих.

В географию ГК входят Новосибирск, Кемеровская и Томская области, Алтайский, Красноярский и Хабаровский краи. Компания выступает крупнейшим подрядчиком СДС-Строй. Среди проектов ГК числятся ЖК «Венеция» в Новосибирске, стадион «Енисей-Арена» в Красноярске для Универсиады-2019, а также создание части инфраструктуры в морском угольном порту «Суходол» в Приморье.

Напомним, что ранее генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске не удалось оспорить штраф за срыв сроков.