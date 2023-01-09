Налоговая служба требует признать банкротом новосибирскую строительную компанию

Алёна Золотова
 
Налоговая служба требует признать банкротом новосибирскую строительную компанию
Фото Михаила Перикова

Новосибирская строительная компания ООО «Сибирьрегионстрой» может быть признана банкротом. Налоговая служба требует взыскать 42,4 млн рублей с крупнейшего подрядчика СДС-Строй.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала заявление о признании банкротом ООО «Сибирьрегионстрой». Сумма исковых требований составила 42,4 млн рублей.

На сайте «Сибирьрегионстрой» указано, что в группу компаний входят ООО «Еврострой» (полы), ООО «АртКлимат» (вентиляционное оборудование), ООО «ВостокРегионСтрой» (металлоконструкции) и ООО «Сибирьрегионстрой».

ООО «СибирьРегионСтрой» выполняет все виды кровельных работ, тепло- гидроизоляцию ограждающих конструкций, устройство вентилируемых фасадов, отделочные и общестроительные работы.  В штат компании входит более 400 рабочих.

В географию ГК входят Новосибирск, Кемеровская и Томская области, Алтайский, Красноярский и Хабаровский краи. Компания выступает крупнейшим подрядчиком СДС-Строй. Среди проектов ГК числятся ЖК «Венеция» в Новосибирске, стадион «Енисей-Арена» в Красноярске для Универсиады-2019, а также создание части инфраструктуры в морском угольном порту «Суходол» в Приморье.

Напомним, что ранее генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске не удалось оспорить штраф за срыв сроков.

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