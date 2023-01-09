Сибирский депутат сообщил о разработке закона о принудительном лицензировании зарубежных фильмов

Власти планируют принудительно лицензировать иностранные фильмы, соответствующий законопроект разрабатывают депутаты Госдумы. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин в своем ТГ-канале.

Депутат Государственной думы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин рассказал в своем ТГ-канале, что разрабатывается законопроект для принудительного лицензирования зарубежных фильмов. По словам Горелкина, после новогодних сборов кинотеатры снова перейдут в режим «выживания».

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания». Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — говорится в публикации Горелкина.

Депутат напомнил, что в прошлом году идея законопроекта также обсуждалась, но подвернулась критики со стороны отраслевого сообщества. Эксперты видели в принятии закона риск для онлайн-кинотеатров.

«Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат», — рассказал депутат.

Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ от Красноярского края Юрий Швыткин написал заявление в прокуратуру на депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко. Красноярский депутат обвиняется в дискредитации армии.