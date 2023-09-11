В Центре культуры и отдыха «Победа» — премьера биографической военной драмы «Голда. Судный день». Картину о трагических днях молодого государства Израиль, оказавшегося на грани уничтожения перед лицом превосходящего противника, в Новосибирске первыми увидели участники киноклуба Центра культуры и отдыха «Победа».

1973 год. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Внезапная военная операция начинается в Судный день (Йом-кипур), широко отмечаемый в иудаизме день отдыха, поста и молитвы. Разрешить конфликт и спасти от полного уничтожения государство предстоит Голде Меир — первой женщине-премьер-министру Израиля.

Непопулярный для военной картины сюжет, скромный бюджет и полное отсутствие батальных сцен. И, несмотря на всё это – не отпускающее все 100 минут напряжение, заставляющее ловить каждое движение, каждое слово на экране. В чем же секрет? Участники киноклуба «Победы» попытались дойти до сути.

«Фильм, на мой взгляд, абсолютно потрясающий, с филигранной работой гримеров, отличной актерской игрой и режиссурой. Он не высокобюджетный, но в итоге масштаб всё равно ощущается – за счёт интересных находок режиссера. Например, в сцене с радиоперехватами. Мы слышим голоса солдат, которые говорят, что их окружают, и они не хотят умирать. Мы их не видим, но понимаем, насколько страшно то, что происходит. Или в созданной при помощи графики сцене, где генерал армии Израиля летит над полем боя. Его в буквальном смысле тошнит от ужаса – и через эту реакцию мы понимаем трагичность происходящего», — комментирует картину автор и владелец телеграм-канала Fat Cinema Андрей Чувагин.

«Потрясающе передан страх с помощью переплетения саундтрека с радио-переговорами. По моему мнению, над звуком работали удивительные люди! Не случайно саунд-дизайнер получил в свое время «Оскар» за «Гравитацию», — привел подробности о создателях картины модератор киноклуба Антон Захаров.

«Невольно ждешь кровавых сцен. Но их нет. Несмотря на это – напряжение немалое. И это интересно. Фильм вызывает огромное желание изучать тему глубже», — поделилась впечатлением одна из зрительниц.

Съемки фильма «Голда. Судный день» проходили в Лондоне в 2021 году, а мировая премьера состоялась в феврале 2023 года на Берлинском фестивале. Режиссер картины – израильтянин Гай Наттив. До него интерес к персоне Голды в кинематографе проявил, пожалуй, только американский режиссер Алан Гибсон, снявший в 1982 году двухсерийный телевизионный фильм «Женщина по имени Голда». Роль израильского премьер-министра в нём досталась легендарной Ингрид Бергман и стала её последней в жизни актёрской работой.

Главную роль в новом фильме о Голде Меир исполнила оскароносная британская актриса Хелен Миррен. Ей не привыкать играть властных женщин. За плечами актрисы – роли Елизаветы I в одноимённом английском телефильме и Елизаветы II в фильме «Королева» режиссёра Стивена Фрирза.

Именно образ Голды Меир, талантливо воплощенный Хелен Миррен – в центре сюжета картины. Через переживания, речи и поступки этой пожилой больной женщины, на плечах которой оказалась огромная ответственность, зритель погружается в историю большой драмы и большого подвига.

«Голду при жизни называли «еврейской мамочкой», которая обо всех заботилась. Вспомнить хотя бы, как она кормит борщом Генри Киссинджера или угощает пирогом военных… Современники критиковали её за неудачный гардероб. Создатели фильма хотели отразить этот стереотип, но преподнести его в положительном ключе. Показать, что Голда, будучи сильным лидером, была человечной, открытой, естественной. Надеюсь, Хелен Миррен получила хороший гонорар за роль, она его заслуживает!», — отметил Андрей Чувагин.

«Юмор и жизнелюбие, присущее Голде, мы, к сожалению, видим только в архивных кадрах военной хроники. Это тот момент, когда она приезжает на передовую к солдатам. Сам фильм несколько тяжеловесен, на мой взгляд, хотя, в целом, совершенно потрясающий», — добавил Антон Захаров.

Интересный момент для внимательного зрителя фильма – поймать мгновение, когда реальное лицо Голды во время её беседы с солдатами на передовой заменяется на дипфейк лица актрисы. Сходства лиц, стоит заметить, создатели добивались очень тщательно. Да так, что после первой европейской премьеры среди особо толерантных зрителей поднялся настоящий скандал. Претензии неожиданно предъявили гримерам.

«Скандал разгорелся из-за мнения, что гримеры слишком стереотипно изображают еврейскую внешность. Те же претензии были и к создателям фильма о дирижере Бернштейне 2021-го года с одноименным названием, там на защиту гримеров встали даже родные дирижера. Главными доводам недовольных было – мол, если актер без помощи грима не может сыграть, возьмите другого», — напомнил Андрей Чувагин.

Однако новосибирские зрители картины сошлись во мнении, что удачный грим – важная часть образа Голды, позволяющая «прикрыть» слишком узнаваемое лицо оскароносной актрисы. Другая часть образа – сигарета, которую Голда почти не выпускает из рук. Сигаретный дым стал одной из главных метафор фильма. Это туман войны, через который невозможно разглядеть правду. И именно через дым зритель попадает в ночные кошмары Голды, где постоянно тревожно звонит телефон.

Другой яркий символ – стая птиц. В начале истории они на глазах героини кружат в небе и залетают в трубу. В конце мы видим разбросанные птичьи трупы, которые можно ассоциировать с загубленными в кровавой бойне израильскими солдатами, над которыми горюет Голда.

«Мертвые птицы – это образ борьбы Израиля за свободу своего народа. Они свободно летают в небе до поры до времени, но в тот момент, когда возникает угроза стране – готовы броситься в горнило и пожертвовать собой», — трактует метафору один из зрителей кинопоказа. Впрочем, арабы, «внезапно напавшие» на Израиль, вероятно, тоже не отказались бы от этого красивого сравнения. Не иначе, как ту же самую «свободу своего народа» планировали защитить «государства-агрессоры», уверенные, что настоящему агрессору лишь противостоят. Такая точка зрения (агрессор – Израиль), надо сказать, достаточно популярна в современном мире. И не в только в «третьем», в Евросоюзе, например, тоже. «Война за нашу свободу против вашей свободы» могла бы стать темой острой дискуссии, но участники киноклуба предпочли не вдаваться в сложный вопрос, наполненный аллюзиями, которые навевает время.

Что удивляет – так это практически полное отсутствие отсыла к религиозности израильтян, несмотря на то что победа над врагом, вероятно, представлялась многим чудом. То, что это действительно могло восприниматься как чудо, понятно из обращения Голды к нации в первые часы вторжения.

«Сегодня началось масштабное наступление на нашу страну. Враг планировал застать нас врасплох во время Судного дня», — начинает она свою речь. Далее из сводок военных становится известно, что объединенные войска напавших превосходят армию израильтян в 7 раз, а намерения их глобальны. «Если они дойдут до конечной цели, то нас сотрут с лица земли», — предупреждает Голда военачальников.

Она уповает на свой народ и даже взывает к израильским корням своего союзника и помощника – госсекретаря США Генри Киссинджера. Он возражает, что в первую очередь является американцем, во вторую – госсекретарем и лишь в третью – евреем, на что Голда остроумно замечает, что в Израиле принято читать справа налево.

Показы фильма «Голда. Судный день» будут проходить в Центре культуры и отдыха «Победа» по 13 сентября включительно. Возрастные ограничения картины: 18+