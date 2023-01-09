Красноярского депутата обвиняют в дискредитации российской армии

Депутата из Красноярска Константина Сенченко обвиняют в дискредитации российской армии и президента. В январе состоится рассмотрение дела в суде по заявлению депутата ГД РФ Юрия Швыткина.

Депутат красноярского городского совета от «Справедливой России» Константин Сенченко обвиняется в дискредитации российской армии, главы государства и органов государственной власти. По словам Сенченко, заявление на него написал зампредседателя комитета ГД РФ по обороне, депутат от «Единой России» Юрий Швыткин.

26 января состоится рассмотрение дела в Железнодорожном суде Красноярска. Ранее 29 декабря многочисленные посты, направленные на критику российской армии и СВО, в запрещенных соцсетях рассмотрела комиссия по этике горсовета.

«Я то думал, что в комитете по обороне люди заняты серьезным делам и за это имеют огромные зарплаты, служебные квартиры, перелеты бизнес классом и красивых помощниц. А оказывается в период СВО сам зампредседателя комитета по обороне включает VPN, заходит в запрещенные в России социальные сети, делает скрины и лично пишет доносы на гражданских. Ну если эти доносы на земляков укрепят оборону, победят коррупцию в армии, помогут преодолеть катастрофическое технологическое отставание в вооружении, то вперёд. Пишите больше Юрий Николаевич!», — добавил в соцсетях Сенченко.

Константин Сенченко в 1998-2001 годах был директором ООО «Красстройкомплект», с 2003 года президент ООО «Группа Армада». В 2012 году был кандидатом в мэры Красноярска, с 2013 года по настоящее время депутат городского совета.

Напомним, что ранее сенатор от Красноярского края Андрей Клишас потребовал покинуть конституционные органы власти политикам, выступающим с призывами к нарушению Конституции РФ.