Жительницу Новосибирска оштрафовали за дискредитирующее ВС РФ стихотворение

В Новосибирске суд оштрафовал местную жительницу по статье о дискредитации ВС РФ за размещенное в соцсетях стихотворение. Это третье административное дело по указанной статье в отношении сибирячки.

Административное дело в отношении Каталисы Гольдиной рассмотрел Советский районный суд Новосибирска. Как сообщается на сайте суда, сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении после публикации сибирячки в социальных сетях.

Женщина разместила пост со своим стихотворением о ситуации на Украине. По мнению правоохранителей, публикация дискредитирует задачи по использованию Вооруженных Сил РФ и сами ВС РФ. Дело об административном правонарушении возбуждено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях).

«Постановлением Советского районного суда г. Новосибирска Гольдина К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Стоит добавить, что это не первое административное дело в отношении жительницы Новосибирска. Так, 16 сентября суд оштрафовал сибирячку по статье о дискредитации ВС РФ за размещение фотографии в соцсетях. Ей назначили штраф в размере 35 тыс. рублей.

В начале сентября Каталису Гольдину признали виновной в совершении правонарушения по аналогичной статье за демонстрацию окружающим ноутбука с наклеенными фотографиями детей и провокационными надписями. Жительницу Новосибирска также оштрафовали на 35 тыс. рублей.