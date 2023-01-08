Сенатор от Красноярского края предложил покинуть органы власти политикам, призывающих к нарушению Конституции РФ

Сенатор от Красноярского края, возглавляющий комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, Андрей Клишас предложил покинуть конституционные органы власти политикам, выступающим с призывами к нарушению Конституции РФ.

С заявлением о мерах по отношению к политикам, игнорирующих законодательство, Андрей Клишас выступил в своём канале в Telegram 8 января.

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал он.

В тот же день ранее депутат Госдумы Олег Морозов (ЕР) у себя в Telegram-канале предложил применять ограничительные меры в отношении покинувших страну граждан России. В частности, запретить им въезд в Россию на 20 лет, что на сегодня противоречит Конституции Российской Федерации и «поразить их в правах» на этот срок. Высказывание, в свою очередь, стало реакцией на провокационный Telegram-пост журналиста Артемия Троицкого.

Ранее сообщалось о том, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) может принять решение о проведении следующего молодежного чемпионата мира в Новосибирске.