Лингвисты вынесли вердикт скандальному высказыванию новосибирского депутата Пироговой

Стали известны результаты лингвистической экспертизы высказывания депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой о российских военнослужащих, послужившего поводом для уголовного дела. Следователи в них усомнились.

Документы с выводами экспертов опубликованы в Telegram-канале «Коалиция-2020» 1 февраля. Из них следует, что в записи Хельги Пироговой, которую депутат оставила в соцсетях в июле 2022 года, не обнаружено признаков дискредитации Вооружённых сил России.

При этом правоохранительные органы назначили повторную лингвистическую экспертизу текста.

«Учитывая, что у следствия возникают сомнения в обоснованности заключения экспертов, с целью установления истины по уголовному делу, в настоящее время возникла необходимость в проведении повторной лингвистической судебной экспертизы», — говорится в заключении.

Какая организация проводила лингвистическую экспертизу, из опубликованных частей документов неясно. Повторно же высказывание депутата проверит экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в конце июля 2022 года в отношении депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил России ( ч. 1 ст. 207.3 УК РФ — «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Народная избранница опубликовала в соцсети запись с высказыванием о погибших российских военнослужащих, возмутившем общественность и её коллег. Позже стало известно, что депутат покинула страну, уехав в Тбилиси.

Отметим, что в конце января Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о муниципальном управлении – согласно нововведению, длительно отсутствующие на заседаниях депутаты должны лишаться мандатов. Кроме Хельги Пироговой, за пределами России находится другой депутат новосибирского горсовета — Сергей Бойко, попавший в поле зрения правоохранителей после очередного видео на своём YouTube-канале.