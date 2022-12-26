Андрей Травников и Анатолий Локоть консолидировали усилия для борьбы со снегом в Новосибирске

Александр Киселев
 
снегоуборочная техника
Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона одобрил инициативу привлечения частных компаний для борьбы с последствиями снегопадов.

Глава региона поручил проработать вопрос привлечения сторонней техники министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с мэрией города. Привлечение компаний по аутсорсингу обусловлено прогнозом обильных снегопадов на весь период новогодних праздников.

Во время своего выступления мэр Анатолий Локоть сообщил, что в общей сложности будет задействовано порядка 200 единиц техники. Из них 80 будут использованы с привлечением сторонних компаний, что позволит в значительной степени улучшить качество работ.

Также в ходе совещания заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил о готовности на всех уровнях к обильным осадкам на ближайшее время. Для уборки снега ведомство подготовило 1000 единиц техники.

Напомним, что в начале зимы возник ряд проблем с уборкой снега ввиду нехватки техники. Парк имеющейся техники изношен, а вопрос об укомплектованности штата по-прежнему остается открытым. Также накануне Новосибирская прокуратура вынесла предупреждение главам всех административных центров о нарушении законодательства в части уборки снега.

По поручению прокурора Новосибирской области 20 декабря было проведено межведомственное совещание, на котором руководители муниципалитетов обсудили варианты решения сложившейся ситуации.

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