Власти Новосибирска сообщили, когда городские улицы и тротуары очистят от снега

Несколько дней подряд в Новосибирске выпадал снег, из-за чего на улицах города образовались сугробы и вязкая «каша». Насколько эффективно городские власти подходят к вопросу уборки снега в этом году, и когда жители Новосибирска увидят результат — в материале «Континента Сибирь».



Напомним, что члены комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска еще 9 ноября заранее констатировали, что к началу зимы в городе не будет достаточно техники для качественной уборки улиц от снега. Та техника, которая есть, сильно изношена. Также депутаты отмечали, что остается острым и вопрос обеспеченности кадрами коммунальной сферы города, ведь водителей может не хватить даже на имеющиеся на балансе муниципалитета машины.

«Континент Сибирь» обратился к депутатам горсовета Новосибирска по поводу интенсивности и качества текущих снегоуборочных мероприятий

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Иван Кудин рассказал «Континенту Сибирь», что только за 13 ноября было вывезено 4,5 тысячи кубов снега. Сегодня снегоуборочные мероприятия продолжатся. В своем комментарии он ссылается на первого вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова.

На оперативном совещании 14 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что магистральные улицы находятся в нормативном состоянии. Тротуары города приведут в надлежащее состояние в ближайшее время. Игорь Кудин также сообщил «Континенту Сибирь», что сегодня-завтра ситуация с уборкой снега должна нормализоваться, так как снегоуборочные мероприятия затрудняет регулярный снегопад.

Начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал на оперативном совещании, что с учетом текущих прогнозов погоды риски ДТП дорожная обстановка остается сложной. При этом полиция также констатировала рост числа ДТП по всем районам города.

Стоит отметить, что 11 ноября прокуратура Новосибирской области сообщила о выявлении более 40 нарушений в ходе пятничной проверки уборки снега, заведено 8 административных дел на глав районов и руководителей ДЭУ. В прокуратуре Новосибирской области 14 ноября сообщили «Континенту Сибирь», что проверка качества уборки снега носит не единоразовый характер, а будет проводиться систематически. Вопрос находится на контроле у прокурора Новосибирской области Александра Бучмана.