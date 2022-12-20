Главы районов Новосибирска получили предостережения от прокуратуры после очередного снегопада

Новосибирская прокуратура вынесла главам всех восьми административных территорий города предостережения о недопустимости нарушения законодательства в части уборки улиц от снега.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 20 декабря, представители надзорного ведомства по поручению прокурора региона Александра Бучмана собрали межведомственные совещания с руководителями муниципалитетов в связи с обильным снегопадом.

«Руководителям 15 дорожно-эксплуатационных организаций и восьми главам районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Напомним, что во вторник утром на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил организовать круглосуточную уборку города от снега.

Также напомним, что в конце ноября прокуратура через суд обязала мэрию Новосибирска закупить более 600 снегоуборочных машин. Кроме того, с началом снегопадов по факту неэффективной уборки города было заведено восемь административных дел.