Дочерняя компания Ikea выиграла суд у мэрии Новосибирска. По решению суда организации должны выплатить почти 3 млн. рублей.

После объявления Ikea об уходе с Российского рынка дочерняя компания «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» была вынуждена завершить свою работу. Однако мэрия отказалась возвращать переплату по аренде, возникшую за этот период времени. По решению суда мэрия должна вернуть компании 2,8 миллиона рублей за неосновательное обогащение, также процент за пользование чужими средствами на сумму более 500 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины в размере более 34 тысяч рублей.

В документе «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» сказано, что обращение в суд связанно с тем, что администрация города отказалась возвращать сумму добровольно. Несмотря на это представители муниципалитета планируют подать апелляцию.

«В настоящее время мэрией города Новосибирска осуществляется подготовка апелляционной жалобы на указанное решение суда, которая будет подана в установленные законом сроки», — заявили в пресс-центре мэрии.

Напомним, что IKEA заявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. Компания объяснила свое решение, появившимися трудностями логистических цепочек в сложившейся ситуации в мире.