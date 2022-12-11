В Ленинском районе Новосибирска на парковке возле жилого дома полностью выгорели три автомобиля. В том числе — авто премиум-класса. Причиной пожара могла стать утечка топлива.

Вечером в субботу, 10 декабря, на парковке у дома №6 по ул. Колхидской в Ленинском районе Новосибирска полностью сгорели три автомобиля. Такая информация появилась в паблике «АСТ 54» социальной сети «ВКонтакте».

«Все автомобили уничтожены полностью. Случилась разгерметизация бака, произошел розлив топлива. Также пламя перешло на электростанцию, на ней обгорела стена и краска на дверях», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, сигнал о горении поступил дежурному в 21:28. Выехавшим на место происшествия пожарным удалось справиться с огнём за 17 минут. В результате сгорели три автомобиля — Lexus RX330, Nissan Qashqai и Suzuki. Общая площадь пожара составила 18 кв. метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ранее стало известно, что с 23 декабря почти на 20% повысится стоимость проезда на автобусах, трамваях и троллейбусах в Новосибирске.