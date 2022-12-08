В Новосибирске повысят стоимость проезда на муниципальном транспорте

С 23 декабря почти на 20% повысится стоимость проезда на автобусах, трамваях и троллейбусах в Новосибирске. Мэрия объясняет повышение цен тем, что в других городах России проезд обходится дороже.

В Новосибирске установили единую стоимость проезда на муниципальном транспорте. Теперь тариф в 30 рублей действует не только в метро. Ранее проезд в автобусе обходился в 26 рублей, в трамваях и троллейбусах — 25 рублей. Цены повысятся почти на 20% уже с 23 декабря.

В мэрии Новосибирска пояснили, что в других городах тариф на проезд выше: в Красноярске (28 и 32 рубля), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей). У муниципальных перевозчиков уже повысились затраты на горюче-смазочные материалы, электричество, зарплату и ремонт.

Городские власти пообещали, что в следующий раз цену на проезд повысят не ранее 24 декабря 2023 года.

Напомним, что с 1 декабря уже увеличили цену за коммунальные услуги по всей стране.