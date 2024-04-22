Руководитель Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов побывал с очередным визитом на Донбассе. Вместе с главой Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорем Саловым и руководителем регионального отделения Российского союза молодежи Евгением Мироненко он передал несколько бронеавтомобилей для нужд Вооруженных сил РФ.

Александр Зырянов, Игорь Салов и Евгений Мироненко привезли в Донецкую народную республику (ДНР) несколько бронированных автомобилей, которые будут переданы для нужд Вооруженных сил РФ. Четыре «Газели» (судя по внешнему виду, раньше автомобили, использовались инкассаторами) были куплены в Калининградской области, главным образом на пожертвования частных лиц — о сборе на покупку машин Александр Зырянов писал на своей странице «ВКонтакте» в середине марта этого года.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Салов, бойцы на передовой остро нуждаются в транспорте. «Автомобили, не важно, бронированные или нет, – это расходный материал. Там нужны любые, даже не новые машины, нужны рабочие лошадки. У нас в стране разные госструктуры тысячами списывают разные авто. На мой взгляд, было бы правильно, чтобы государство составило их перечень, централизованно собрало информацию и обеспечило поставку на линию боевого соприкосновения. А пока эти «дыры» закрывает гражданское общество, в том числе малый бизнес. Это нормально, но не покрывает всю потребность», — подчеркнул Игорь Салов. В рамках миссии были также доставлены медикаменты.

В рамках поездки в ДНР глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов также встретился с руководством аналогичной структуры в ДНР — по данным «Вестей», стороны заключили «договор о намерении сотрудничества». В рамках этого партнерства предусмотрена стажировка представителей Корпорации развития Донбасса у своих новосибирских коллег и дополнительные поставки гуманитарной помощи в приграничный регион.

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