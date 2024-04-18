По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, в целях организации эффективной уборки в нескольких районах города вводится временное ограничение парковки транспортных средств. Помимо этого, в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится запрет движения грузовых автомобилей.

С 25 апреля для организации эффективности уборки дорожно-уличной сети города будет введен запрет на остановку транспорта:

— на ул. Сакко и Ванцетти; — на ул. Советской от ул. Свердлова до ул. Максима Горького.

Также с 25 апреля в целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о запрете движения грузовиков:

— по ул. Сталя Шмакова от ул. Выборной до дома № 139 на ул. Выборной, — по ул. Шорной, ул. Сухарной и ул. Шадринской.

Водителей призывают быть внимательными при проезде указанных улиц и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на нескольких улицах новосибирского левобережья запретят проезд на следующей неделе.