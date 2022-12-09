МТС обеспечила связью жителей двух малых деревень в Новосибирской области

МТС обеспечила мобильной связью и интернетом еще два малонаселенные пункта региона — деревню Кайлы Мошковского района и село Шагалка Доволенского района. В Кайлы проживает 135 человек, в Шагалке – 180. Скорость мобильного интернета в каждом из сел составляет теперь около 15 Мбит/с.

«Мобильная связь и интернет открывают для жителей небольших сел и деревень окно в мир, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Теперь жителям Кайлы и Шагалки доступны все современные цифровые сервисы. Обеспечить качественной связью малые и удаленные села региона – непростая задача, над которой мы постоянно работаем».

В планах компании, по его словам, обеспечить до конца года связью и доступом в сеть еще несколько населенных пунктов в районах Новосибирской области.