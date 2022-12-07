Бывший председатель правительства Кузбасса обвиняется в 30 эпизодах мошенничества

Экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в 30 эпизодах мошенничества. По версии следствия, Телегин совершал преступления в составе ОПГ.

Бывший председатель правительства и заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в 30 эпизодах мошенничества. По данным СК, ущерб бюджету Ленинск-Кузнецка от действий Телегина составил более 72 млн рублей. Преступления бывшим чиновником, по версии следствия, совершались в составе ОПГ во время его работы главой Ленинск-Кузнецка в 2015-2018 годах. Преступления связаны с переселением из аварийного жилья.

По версии следствия, обвиняемый похитил средства бюджета города при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управления муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов.

Нынешний глава Ленинск-Кузнецка Константин Тихонов заявил иск о возмещении ущерба. Следствие уже предлагало Тихонову заявить о нанесенном ущербе.

«Это свидетельствует о том, что Телегин, несмотря на то, что он не занимает в настоящее высокопоставленные должности, имеет многочисленные связи, в том числе в администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа», — пояснил следователь. Его слова приводит агентство ТАСС.

Следствие ходатайствовало об избрании Телегину меры пресечения в виде заключения под стражу на срок на два месяца, до 3 февраля 2023 года.

Ранее Вячеслав Телегин занимал должность первого заместителя губернатора Кемеровской области и председателя правительства.

Напомним, что 5 декабря стало известно о задержании Телегина. Слушания по его делу перенесли на 7 декабря.