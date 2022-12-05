Экс-председатель правительства Кузбасса проходит по уголовному делу

Бывший первый заместитель губернатора Кемеровской области и экс-председатель правительства Вячеслав Телегин задержан. 5 декабря ему будет избрана мера пресечения.

Бывший председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин стал фигурантом уголовного дела. Сегодня Центральный суд Кемерова изберет ему меру пресечения. Об этом стало известно РИА Новости. В пресс-службе ведомства не уточнили, по какой уголовной статье проходит Телегин.

В 2010-2018 годах Вячеслав Телегин возглавлял Ленинск-Кузнецк, затем получил должность и. о. заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу и первого зама губернатора. В августе 2022 года Телегин ушел с поста в отставку в связи с проблемами со здоровьем.