Владелец «Бочкарей» хочет купить завод PepsiCo

Собственник бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин через новую компанию планирует приобрести подмосковный завод PepsiCo. В 2021 году актив оценивался в 500 млн рублей.

Владелец алтайской пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин планирует приобрести завод PepsiCo в Раменском. Соответствующее ходатайство поступило в ФАС. В документе указано, что ООО «Клин Аква» просит дать предварительное согласие на получение в собственность основных производственных средств и нематериальных активов АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» (далее — «ВБД Напитки»), балансовая стоимость которых составляет 93 % от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов «ВБД Напитки».

По данным Rusprofile, ООО «Клин Аква» зарегистрировано 21 октября 2022 года. Единственный владелец — Вадим Смагин. Вид деятельности компании указан как производства безалкогольных напитков. Директор Александр Буренин ранее руководил компанией по производству пластмассовых изделий.

Ранее алтайская компания запустила производство собственных аналогов ушедших с рынка иностранных газированных напитков под собственным брендом.

В свою очередь «ВБД Напитки» ранее выпускало соки на заводе в подмосковном Раменском, но в 2015 году закрыло завод.

Напомним, что химическое предприятие «Азот» Романа Троценко вложило более 115 млрд рублей в развитие производства в Кемеровской области. Компания, в том числе, планирует импортозамещение в сфере машиностроения.