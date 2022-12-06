Химическое предприятие построит в Кузбассе машиностроительный комплекс

Первый в России машиностроительный комплекс в сфере химического производства появится в Кузбассе. Производитель планирует обеспечить импортозамещение оборудования. Компания вложит более 115 млрд рублей во все проекты на территории региона.

Председатель совета директоров АО ГК «Азот», известный российский бизнесмен Роман Троценко рассказал губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву о планах расширения производства в регионе. Среди них — строительство машиностроительного комплекса для химической промышленности на территории ОЭЗ «Кузбасс».

«Такой комплекс — первый в России, потребность в них есть практически во всех субъектах, поэтому машиностроительный комплекс будет выпускать в том числе импортозамещающее оборудование для химической промышленности», — пояснил Сергей Цивилев.

«Азот» уже ведет строительство новых агрегатов мощностью 4200 тонн в сутки по производству аммиака и гранулированного карбамида, цеха мощностью 50000 тонн в год по производству жидкой углекислоты, которая используется, в том числе в пищевой промышленности. Часть углекислого газа пойдет на переработку. Общий объем инвестиций превысил 115 млрд рублей.

«Я считаю, что крупногабаритное оборудование может и должно производиться в нашем регионе. Кузбасс может сформировать в химии свою специализацию, в том числе машиностроительную», — поделился планами Роман Троценко.

В следующем году в инженерно-конструкторском центре завода откроется новый корпус на 4000 кв. метров по сборке оборудования. К 2025 году центр должен закрыть с 37% до 70% от общей потребности предприятий «Азот» в оборудовании.

Напомним, что ранее Михаил Федяев, обвиняемый по уголовному делу после взрыва на кухбасской шахте «Листвяжная», покинул пост руководителя холдинга «СДС».

Роман Троценко является владельцем «Корпорации АЕОН», в которую входит компания «Новапорт» (14 региональных аэропортов, включая Толмачёво), компания «Азот» (Кемерово), Московское речное пароходство, Южный и Волгоградский речные порты, недвижимость в Москве, включая башню «Федерация». Роман Троценко находится на 63-ем месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes за 2021 год