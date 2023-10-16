Новосибирский производитель удобрений «Терра-Мастер» вступил в национальный проект «Производительность труда». За счет этого на заводе рассчитывают увеличить выпуск продукции и повысить компетенции сотрудников. Информацией поделилась пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Предприятие «Терра-Мастер» производит удобрения, почвогрунт и субстраты под брендом «БиоМастер». Продукция продается по всей стране, а также экспортируется в страны СНГ.

«Компания развивается, перед ней появляются новые вызовы и работать «как раньше» нам становится труднее. Мы стараемся сохранить команду и повысить компетенции специалистов. Поэтому сейчас коллектив погружается в обучение и реализацию проекта, будем устранять проблемы и потери и повышать производительность в разгар сезона», – говорит директор компании Дмитрий Моргунов.

В ближайшие полгода на заводе будут оптимизировать процесс производства жидких удобрений в упаковке дойпак. По словам начальника производства Сергея Винса, сейчас это одна из самых востребованных упаковок на рынке и перспективное направление развития предприятия.

Сотрудники «Терра-Мастер» уже прошли обучение инструментам бережливого производства и вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития приступили к диагностике производственного потока, во время которой выявят все проблемы и предложат варианты оптимизации работы. В рамках нацпроекта производительность компании за год должна вырасти минимум на 5% благодаря устранению потерь, повышению полезной загрузки оборудования и персонала, сокращению времени и дистанции транспортировки, грамотной организации рабочего пространства в цехах.

ООО «Терра-Мастер» основано в 1999 году. Производственные мощности компании расположены в селе Марусино Новосибирской области. Объем выпуска в 2022 году – 2,7 млн штук.

Ранее мы рассказывали о том, что очередным участником нацпроекта «Производительность труда» стал новосибирский изготовитель кирпича.