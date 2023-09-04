Новое кремниевое производство вблизи Томска на территории промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы» планируется запустить в конце 2026 года. Предполагаемый объем инвестиций в него составит порядка 1,7 миллиарда рублей. Информацией об этом поделился ТАСС.

Как сообщает агентство, новое предприятие построит компания «ЭНГРА». На заводе планируют производить продукцию на основе диоксида кремния. На первую очередь предприятия выделят около 350 миллионов рублей, а суммарно в развитие завода «ЭНГРА» готова вложить порядка 1,7 миллиарда рублей.

На базе будущего производства компания планирует также открыть инженерный центр и центр для молодых химиков, с возможностью получения служебного жилья и медстраховок молодыми специалистами. Всего предприятие должно принести региону порядка 200 новых рабочих мест.

Соглашение о строительстве кремниевого завода в Томской области на территории промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы» было заключено на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Кластер будет создан на базе ГОК «Ильменит», запущенного в 2002 году для разработки крупнейшего в России ильменит-цирконового месторождения, расположенного в 35 км от Томска. Начать производство диоксида кремния и жидкого стекла в кластере планируется в 2026 году.

ООО «Энгра», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Москве, в мае 2017 года. Учредителем и директором значится Алексей Ковиненко. Основной вид деятельности компании — деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки. Прибыль организации за прошлый год составила 400 тысяч рублей, данных о размере выручки нет.

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