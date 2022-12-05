Место главы холдинга «СДС», обвиняемого по делу о взрыве шахты в Кузбассе, занял директор юридической фирмы

Михаил Федяев, обвиняемый по уголовному делу после взрыва на кухбасской шахте «Листвяжная», покинул пост руководителя холдинга «СДС». Сейчас экс-глава компании находится под подпиской о невыезде.

Со 2 декабря место экс-руководителя холдинга занимает Сергей Колмогоров, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Новый глава «СДС» также возглавляет кемеровское ООО «Лекс-сервис», специализирующееся на правовой деятельности.

Михаил Федяев руководил холдингом «СДС» на протяжении 15 лет.

Напомним, что Федяев был задержан в конце прошлого года после взрыва на шахте холдинга «СДС» «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

После трагедии уголовные дела были также возбуждены в отношении гендиректора АО ХК «СДС-уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора компании Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть людей.

В середине июля Федяев по решению суда был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Холдинг «СДС» реализует крупные строительные проекты в том числе в Новосибирской области. Среди них — микрорайон «Легендарный-Северный» на месте бывшего аэропорта, против которого в декабре 2021 года выступило новосибирское строительное сообщество. Компания также стала одним из подрядчиков нового ЛДС на левом берегу Оби.