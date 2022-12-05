Место главы холдинга «СДС», обвиняемого по делу о взрыве шахты в Кузбассе, занял директор юридической фирмы

Юлия Моисеева
 
Михаил Федяев
Михаил Федяев. Фото из архива "КС"

Михаил Федяев, обвиняемый по уголовному делу после взрыва на кухбасской шахте «Листвяжная», покинул пост руководителя холдинга «СДС». Сейчас экс-глава компании находится под подпиской о невыезде.

Со 2 декабря место экс-руководителя холдинга занимает Сергей Колмогоров, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Новый глава «СДС» также возглавляет кемеровское ООО «Лекс-сервис», специализирующееся на правовой деятельности.

Михаил Федяев руководил холдингом «СДС» на протяжении 15 лет.

Напомним, что Федяев был задержан в конце прошлого года после взрыва на шахте холдинга «СДС» «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

После трагедии уголовные дела были также возбуждены в отношении гендиректора АО ХК «СДС-уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора компании Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть людей.

В середине июля Федяев по решению суда был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Холдинг «СДС» реализует крупные строительные проекты в том числе в Новосибирской области. Среди них — микрорайон «Легендарный-Северный» на месте бывшего аэропорта, против которого в декабре 2021 года выступило новосибирское строительное сообщество. Компания также стала одним из подрядчиков нового ЛДС на левом берегу Оби.

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