Провалившееся голосование стало очередным этапом конфликта вокруг выборов нового директора института математики СО РАН.

Ранее «Континент Сибирь» уже рассказывал о конфликтной ситуации, длящейся более года в связи с назначением нового руководителя Института математики (ИМ) СО РАН. Напомним, в 2021 году выборы на пост директора в институте выиграл один кандидат (Юрий Волков), но приказом Министерства науки и высшего образования, исполняющим обязанности директора, утвердили другого (Андрея Миронова).

Не согласные с таким игнорированием результатов выборов сотрудники писали обращения в министерство науки и высшего образования, а также премьер-министру Михаилу Мишустину. А сам Юрий Волков обжаловал отказ назначить его директором в суде, который частично удовлетворил его иск, обязав Министерство науки и высшего образования РФ в пятидневный срок принять решение по вопросу назначения директора.

Новый этап конфликта также связан с формированием нового состава Ученого совета института, который является выборным органом управления научно-исследовательской работой Института для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов.

Незадолго до этого в устав Института математики СО РАН были внесены изменения, по которым избираться в состав Ученого Совета могут только кандидаты, согласованные с руководителем института. В беседе с “Континентом Сибирь”, сотрудники института указали, что такого условия нет ни в одном научном институте Академгородка и вероятная цель нововведения – не допустить попадания в состав Совета ученых, выступавших против назначения Миронова и.о. директора (утвержденного руководителя в ИМ СО РАН нет уже второй год). Три академика РАН, работающих в институте – Сергей Гончаров, Юрий Ершов и Владимир Романов – даже написали письмо к президенту Академии наук с указанием, что такой порядок выборов является явным нарушением академических свобод и отказались в них участвовать. Копия письма есть в распоряжении редакции.

В итоге, выборы, назначенные на сегодня, 30 ноября 2022 года не состоялись. «Многие мои коллеги, по сути, проголосовали ногами, отказавшись приходить на собрание коллектива по выборам членов Ученого Совета. В результате, кворум не собрался и теперь неизвестно, когда будет предпринята новая попытка выборов и будет ли она вообще», – рассказал «Континенту Сибирь» Юрий Волков.

Таким образом, в результате конфликта вокруг назначения директора один из старейших институтов Академгородка оказался в довольно неудобной ситуации: выборы в важный орган управления затягиваются на неопределенный срок. Да и с руководителем института вопрос остается в подвешенном состоянии – министерство науки РФ намерено обжаловать решение суда.

«Континент Сибирь» продолжает следить за развитием этой ситуации.