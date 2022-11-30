В Институте математики СО РАН не смогли выбрать важный руководящий орган

Вилли Бойко
 
В Институте математики СО РАН не смогли выбрать важный руководящий орган
По словам Юрия Волкова (на фото), выборы членов Ученого Совета Института математики СО РАН не состоялись. Иллюстрация Вилли Бойко

Провалившееся голосование стало очередным этапом конфликта вокруг выборов нового директора института математики СО РАН.

Ранее «Континент Сибирь» уже рассказывал о конфликтной ситуации, длящейся более года в связи с назначением нового руководителя Института математики (ИМ) СО РАН. Напомним, в 2021 году выборы на пост директора в институте выиграл один кандидат (Юрий Волков), но приказом Министерства науки и высшего образования, исполняющим обязанности директора, утвердили другого (Андрея Миронова).

Не согласные с таким игнорированием результатов выборов сотрудники писали обращения в министерство науки и высшего образования, а также премьер-министру Михаилу Мишустину. А сам Юрий Волков обжаловал отказ назначить его директором в суде, который частично удовлетворил его иск, обязав Министерство науки и высшего образования РФ в пятидневный срок принять решение по вопросу назначения директора.

Новый этап конфликта также связан с формированием нового состава Ученого совета института, который является выборным органом управления научно-исследовательской работой Института для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов.

Незадолго до этого в устав Института математики СО РАН были внесены изменения, по которым избираться в состав Ученого Совета могут только кандидаты, согласованные с руководителем института. В беседе с “Континентом Сибирь”, сотрудники института указали, что такого условия нет ни в одном научном институте Академгородка и вероятная цель нововведения – не допустить попадания в состав Совета ученых, выступавших против назначения Миронова и.о. директора (утвержденного руководителя в ИМ СО РАН нет уже второй год). Три академика РАН, работающих в институте – Сергей Гончаров, Юрий Ершов и Владимир Романов – даже написали письмо к президенту Академии наук с указанием, что такой порядок выборов является явным нарушением академических свобод и отказались в них участвовать. Копия письма есть в распоряжении редакции.

В итоге, выборы, назначенные на сегодня, 30 ноября 2022 года не состоялись. «Многие мои коллеги, по сути, проголосовали ногами, отказавшись приходить на собрание коллектива по выборам членов Ученого Совета. В результате, кворум не собрался и теперь неизвестно, когда будет предпринята новая попытка выборов и будет ли она вообще», – рассказал «Континенту Сибирь» Юрий Волков.

Таким образом, в результате конфликта вокруг назначения директора один из старейших институтов Академгородка оказался в довольно неудобной ситуации: выборы в важный орган управления затягиваются на неопределенный срок. Да и с руководителем института вопрос остается в подвешенном состоянии – министерство науки РФ намерено обжаловать решение суда.

«Континент Сибирь» продолжает следить за развитием этой ситуации.

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