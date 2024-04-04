Лидер новосибирских справедливороссов, зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксёненко прокомментировал в своем ТГ-канале годовой отчет правительства РФ. Он положительно оценил расселение 200 000 человек из аварийного жилья, но подчеркнул, что не меньшее количество граждан РФ все еще продолжают обитать в опасных для жизни условиях.

«Доклад о результатах за 2023 год занял почти полтора часа. Ответы на вопросы депутатов — еще два часа сверху. В очередной раз положительное впечатление произвела погруженность премьер-министра РФ Михаила Мишустина в материал», — рассказал Александр Аксёненко о ходе дискуссии в федеральном парламенте.

Депутат добавил, что рассматривает ежегодный отчет правительства РФ не иначе, как через призму обращений граждан, поступающих в его приемную. К примеру, Михаил Мишустин сообщил, что по стране в 2023 году около 200 000 человек переехали из аварийного жилья. «Но еще не меньше продолжает жить в таких опасных условиях, немало домов нам еще только предстоит признать аварийными», — отметил глава новосибирского СРЗП.

Также Александр Аксёненко вновь призвал сделать упор на контроль качества ремонта сетей ЖКХ: «Реализуется пятилетка обновления ЖКХ. За год отремонтировано 800 объектов и 900 км инженерных сетей. Деньги стали вкладываться темпами и объемами, как никогда. Но качество исполнения нередко все еще оставляет желать лучшего».

Парламентарий приветствовал улучшение жилищных условий россиян. По данным правительства РФ, в 2023 году оно затронуло около 1 млн семей благодаря семейной ипотеке и льготным программам с государственной поддержкой. В то же время он отметил, что при рекордных темпах строительства жилья — в 2023 году совокупно ввели более 110 млн кв. метров — проблема обеспечения детей-сирот жильем по-прежнему стоит остро. В заключение Александр Аксёненко сообщил, что фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» поддержит отчет правительства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что горсовет Новосибирска лишил полномочий депутата Наталью Пинус и назначил куратора округа.