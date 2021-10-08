Ученые Института математики СО РАН попросили премьер-министра Мишустина вмешаться в спор о новом руководителе

Ученый совет института направил обращение главе правительства РФ, но ответа пока не получил.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о конфликтной ситуации, возникшей в Институте математики им. С.Л. Соболева (ИМ) СО РАН в связи со сменой его руководителя. Напомним, что в выборах на пост директора института победил Юрий Волков, но приказом Министерства науки и высшего образования РФ исполняющим обязанности директора утвердили Андрея Миронова.

29 сентября состоялось заседание Ученого совета Института математики СО РАН, участники которого должны были выработать единую позицию относительно сложившейся ситуации. Участие в заседании принял и новый и.о. директора. В ходе собрания Андрей Миронов еще раз подтвердил, что у него нет претензий к прошедшим выборам и их результатам, а назначение произошло не по его инициативе – его пригласили в министерство и предложили занять эту должность, а он не стал отказываться.

По итогам заседания было составлено обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение Валерия Фалькова о назначении нового и.о. директора, которое демонстрирует «неуважение к мнению коллектива известного института и пренебрежительное отношение к результатам выборов». Обращение было передано в аппарат премьер-министра, но ответа ученые пока не получили.

Комментируя ситуацию для «Континента Сибирь», прежний директор Института математики СО РАН, академик РАН Сергей Гончаров выразил свое недоумение таким решением: «Изначально на выборы выдвигалось четыре кандидата, двое из них не прошли согласование как раз в Миннауки. И если у министерства есть какие-то претензии к Юрию Волкову, выигравшему выборы, логично было снять и его кандидатуру на том этапе. А не нарушать существующую процедуру, когда исполняющим обязанности, а потом и директором назначают того, кто выиграл выборы».

По словам ученого, сейчас в коллективе сохраняется напряженная обстановка, сотрудники института не понимают, почему их выбор был проигнорирован чиновниками. Тем не менее, Сергей Гончаров надеется, что этому конфликту не дадут разрастись и нанести существенный ущерб работе одного из ведущих научных институтов Академгородка.