Конфликт вокруг назначения директора Института математики СО РАН вступил в новую фазу

Как стало известно «Континенту Сибирь», Ученый Совет Института математики СО РАН выразил недоверие исполняющему обязанности директора института Андрею Миронову.

«Континент Сибирь» уже рассказывал о том, что смена директора в Институте математики Сибирского отделения РАН неожиданно вылилась в острый конфликт. Напомним его суть: выборы на пост директора в институте выиграл один кандидат (Юрий Волков), но приказом министерства науки и высшего образования РФ исполняющим обязанности директора, утвердили другого (Андрея Миронова).

Сотрудники института писали обращения в министерство науки и высшего образования, а также премьер-министру Михаилу Мишустину, выражая несогласие с таким странным кадровым решением, игнорирующим выбор коллектива. Однако понимания со стороны чиновников не нашли.

Не удалось найти общий язык с значительной частью коллектива и самому Миронову, напротив, как показали последние события — это противостояние может выйти на новый уровень.

14 февраля 2022 года в ИМ СО РАН прошло заседание Ученого совета (постоянно действующего выборного представительного органа управления институтом), на котором ряд решений и.о. директора был подвергнут острой критике. В частности, его обвинили в нарушении положений Устава и пунктов Коллективного договора ИМ СО РАН.

В результате большинством голосов было принято решение выразить недоверие Андрею Миронову как исполняющему обязанности директора ИМ СО РАН (протокол заседания Ученого совета с результатами голосования имеется в распоряжении «Континента Сибирь»).

Впрочем, из вызывающих доверие источников, нам стало известно, что Миронов намерен не просто оспорить это решение, но и инициировать отстранение академика Сергея Гончарова с поста председателя Ученого Совета. Таким образом, ожидать быстрого и безболезненного для ведущего математического института Академгородка разрешения конфликта не приходится.

«Континент Сибирь» продолжает следить за развитием событий.