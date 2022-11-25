«Лента» открыла в Томске новый гипермаркет на месте сгоревшего

Компания «Лента» реконструировала сгоревший в конце прошлого года гипермаркет на улице Елизаровых в Томске. Магазин уже открыт, сообщили в пресс-службе компании.

Площадь нового магазина – 9,6 тыс. кв. м, из них 5,3 тыс. кв. м занимает торговое пространство, говорится в сообщении компании от 25 ноября.

В обновлённом гипермаркете расширена зона комплектации онлайн-заказов, создана тёплая зона для хранения тележек, а также увеличены площади для выкладки промо-товаров.

С учётом открытого гипермаркета количество торговых заведений «Ленты» сейчас составляет 255 магазинов, отметили в компании.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ритейлера, «Лента» получила все средства, которые были предусмотрены договором страхования, однако конкретная сумма не называется. Сумма ущерба от пожара в гипермаркете была оценена в более чем 618 млн руб.

Напомним, в апреле руководство гипермаркета подтвердило, что сгоревший магазин будет восстановлен к концу года. Заведение пострадало от огня в декабре 2021 года, в результате ЧП было уничтожено около 3,5 тыс. кв. м. По подозрению в поджоге был задержан сотрудник подрядчика магазина, в отношении него завели уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога). Мужчину отправили на принудительное лечение в медучреждение по психиатрическому профилю.