Ущерб от пожара в гипермаркете «Лента» в регионе Сибири превысил 618 млн рублей

В Томской области правоохранители направили в суд уголовное дело о поджоге гипермаркета «Лента». Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемого, составил свыше 618 млн рублей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Томска, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента».

Напомним, инцидент произошел в гипермаркете торговой сети на улице Елизаровых в Томске в декабре прошлого года. Площадь горения составила около 5 тыс. кв. метров, из здания были эвакуированы 200 человек, пострадавших нет. Причиной стал поджог в отделе пиротехники, в котором обвиняют сотрудника подрядной организации гипермаркета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, обвиняемый, не справившись с обязанностями по расстановке товара в магазине, взял бутылку растворителя и, разлив ее содержимое, поджег зажигалкой. В результате пожара обрушились кровля торгового центра и частично стены, были уничтожены товар и оборудование.

«По результатам проведенной в ходе следствия экспертизы было установлено, что обвиняемый в момент поджога в силу психического расстройства не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что общий ущерб, причиненный действиями мужчины, составил более 618 млн рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»). Ранее в ведомстве сообщали, что сумма ущерба от пожара составила не менее 2 млрд рублей.

Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в Кировский районный суд Томска для применения в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера. Восстановить сгоревший магазин планируется к концу текущего года.