У новосибирского торгового центра «Квадрат» меняется якорный арендатор

Как стало известно «Континенту Сибирь», супермаркет «Пятерочка» сменит «Мини-Ленту» в качестве якорного арендатора запущенного в начале 2022 года торгового центра «Квадрат» на Кропоткина в Новосибирске.

Федеральная сеть «Лента», мажоритарным акционером которой является основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, за последние 3 месяца начала закрывать часть магазинов мини-формата в Новосибирске. Если в июне у ритейлера работало 12 супермаркетов, то на сегодня, по данным 2ГИС, 4. По данным источника «Континента Сибирь», близкого к ритейлеру, речь не идет о полном сворачивании формата «Мини» ─ закрылся ряд неэффективных магазинов, усилия будут концентрироваться на более успешных площадках.

Вместе с тем, для некоторых объектов недвижимости «Лента» являлась якорным арендатором. В частности речь идет о ТЦ «Квадрат» на Кропоткина, запущенном в начале 2022 года. Договор аренды с федеральной сетью «Лента» подписывался на 10 лет, а площадь магазина составляла 551 кв.м. Как стало известно «Континенту Сибирь», вместо закрывшегося магазина в торговом центре будет располагаться «Пятерочка». Ее открытие предварительно ожидается в октябре. На сегодня, по данным 2ГИС, в Новосибирске числится 285 магазинов под брендом «Пятерочка».

Напомним, что первоначально объект недвижимости на улице Кропоткина был построен как дилерский центр LADA. В 2007 году автоцентр приобрела самарская группа компаний «СОК», и на этих площадях открылся дилерский центр Chevrolet компании «Новосибирск-Авто». С 2011 по 2014 год на площадке располагался автосалон Citroen компании «Авто Сити-НСК», с 2015 по 2021 – салон компании VIP-Serviсe, которая занималась сервисом и продажей автомобилей премиум и люкс класса, а также официально представляла отечественную марку Marussia.

В дальнейшем объект недвижимости сменил собственника — по словам участников рынка, им стал предприниматель Егор Дашенко. Площадка на Кропоткина прошла процесс комплексной реконструкции и была перепрофилирована под розничную торговлю. Новый ТЦ получил название «Квадрат». Общая площадь объекта составила 1500 кв.м. с собственной парковкой на 100 машиномест общей площадью 1700 кв.м.

Официальное открытие торгового центра составлялось в начале 2022 года. В августе того же года стало известно о том, что часть помещений торгового центра, включая ту часть, которую занимала «Лента», выставлялась на продажу.