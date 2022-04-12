В мэрии Томска назвали сроки восстановления сгоревшего гипермаркета «Лента»

Руководство сети гипермаркетов «Лента» подтвердило, что планирует восстановить сгоревший магазин на улице Елизаровых в Томске к концу 2022 года. ЧП произошло в декабре 2021 года.

О сроках восстановления сгоревшего гипермаркета стало известно по итогам встречи исполняющего обязанности главы департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Сергея Чикова с представителями руководства сети магазинов «Лента» 12 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Томска, сейчас проект обновлённого здания проходит экспертизу. Разрешение на строительство планируется получить в начале лета, а концу года предполагается завершить все работы.

Согласно внесённым в проект изменениям, возле здания может быть создана эко-парковка с газонными решётками.

Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых произошёл в декабре 2021 года. Из здания эвакуировали 200 человек, пострадавших нет. Общая площадь пожара составила около 3,5 тыс. кв. м. По подозрению в поджоге был задержан молодой человек, оказавшийся сотрудником подрядчика магазина. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога, мужчина был отправлен в СИЗО.