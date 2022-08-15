Поджёгшего «Ленту» томича отправили на принудительное лечение

Суд в Томске вынес решение в отношении горожанина, поджёгшего гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых в конце прошлого года. Мужчину направили на принудительное лечение.

Кировский районный суд Томска признал виновным 33-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога. По данным правоохранителей, по его вине произошёл пожар в городском гипермаркете «Лента» по улице Елизаровых в декабре 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру 15 августа, обвиняемому назначили прохождение принудительного лечения, поскольку по результатам экспертизы было установлено, что мужчина совершил поджог по причине психического расстройства и не отдавал отчёт своим действиям.

«Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина, находясь на своем рабочем месте в «Ленте», не справился со своими обязанностями по расстановке товара, взял со стеллажа бутылку «Уайт-спирита», разлил её по стеллажам с продукцией и поджёг», — цитирует информагентство сотрудника пресс-службы прокуратуры Томской области.

В прокуратуре напомнили, что в результате пожара в здании обрушилась кровля и частично – стены, уничтожены товар и оборудование. Общая сумма ущерба превысила 590 млн руб.

Напомним, пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых, 13 в Томске произошёл 13 декабря 2021 года. Огонь уничтожил более 9 тыс. кв. м, в том числе торговый зал площадью 5,2 тыс. кв. м. По подозрению в поджоге был задержан сотрудник подрядной организации гипермаркета 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Как отмечали в ГУ МВД по региону, он мог совершить правонарушение «на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети». Сам молодой человек объяснить свой поступок не смог.

Восстановить здание сгоревшего гипермаркета планируется до конца текущего года.