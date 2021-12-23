Предполагаемый поджигатель томской «Ленты» объяснил причины своего поступка

Задержанный по уголовному делу о поджоге в томском гипермаркете «Лента» признался в содеянном. Как выяснилось, он мог совершить преступление из-за конфликта с менеджерами магазина.

Жителю Томской области, задержанному после пожара в гипермаркете «Лента» по подозрению в поджоге здания, официально предъявили обвинение. Ему инкриминируется умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, по предварительной информации, совершил преступление «на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети». Он облил товары горючей жидкостью и поджёг.

Ранее в полиции сообщали, что по факту поджога в Томске задержан сотрудник подрядной организации гипермаркета 1988 года рождения, который на момент возгорания магазина работал в торговом зале. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители отметили, что причин своего поступка он внятно объяснить не смог. Тогда же в пресс-службе «Ленты» рассказали, что молодой человек признался в содеянном.

Напомним, пожар в гипермаркете «Лента» по улице Елизаровых, 13 в Томске случился 21 декабря, сообщение о ЧП поступило в 15:06 по местному времени. По данным пресс-службы «Ленты», сгорело более 9 тыс. кв. м, торговый зал площадью 5,2 тыс. кв. м огонь уничтожил полностью. Здание магазина и другие материальные ценности, относящиеся к помещению, застрахованы. Ущерб от произошедшего оценивается.

Ранее также сообщалось о том, что 170 сотрудников сгоревшего гипермаркета будут трудоустроены в другие магазины сети.