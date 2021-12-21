Пламя на прилавке спровоцировало крупный пожар в томском гипермаркете «Лента»

Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске днём 21 декабря. По данным очевидцев, огонь вспыхнул на витрине в одном из торговых залов.

О пожаре в здании томского гипермаркета «Лента» по улице Елизаровых, 13 сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как следует из опубликованных видеозаписей, пожар начался в торговом зале, где на одном из стеллажей вспыхнуло пламя. Позже огонь вырвался наружу здания.

Подписчики соцсетей предположили, что загорелся отдел с новогодней пиротехникой — на одном из видео слышны повторяющиеся хлопки, похожие на взрывы петард или фейерверков. Эту версию подтвердила в паблике «Регион-70 Томск» «ВКонтакте» сотрудница магазина, заявившая также о поджоге.

«Огонь начался в отделе, где продают фейерверки. Видели люди, что наёмный работник – то ли наркоман, то ли кто – чем-то облил и поджёг там фейерверки, и началось! Мы работаем, где пекарня и кулинария, услышали стрельбу, вышли и увидели, что фейерверки стреляют», – приводит паблик слова сотрудницы.

На месте работают пожарные.

Как сообщили в МЧС России, из здания эвакуированы 200 человек. Данных о пострадавших не поступало. На месте работают около 90 человек и 30 единиц техники. К месту происшествия следует пожарный поезд РЖД. Площадь горения уточняется.

Напомним, на днях в Новосибирске загорелся ирландский ресторан «Шемрок».