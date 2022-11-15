Прокуратура отправила под суд экс-главу управления капстроительства Новосибирской области

По уголовному делу в отношении бывшего директора государственного казённого учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» утверждено обвинительное заключение. По данным следствия, чиновник поручил подписать акты невыполненных работ по строительству детсада.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 15 ноября, 54-летний бывший глава управления обвиняется по ч.1 ст.286 УК РФ – «превышение должностных полномочий».

По версии следствия, с июля но ноябрь 2021 года обвиняемый организовал подписание актов фактически не выполненных работ в рамках строительства детского сада в посёлке Чаны, а также справку о стоимости этих работ и затратах.

«На основании этих документов с расчётного счёта учреждения на счёт строительной организации переведены денежные средства в сумме более 13,4 миллионов рублей за работы, которые фактически не были выполнены», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По мнению правоохранителей, чиновник совершил правонарушение «с целью создать видимость полного и своевременного освоения выделенных бюджетных средств». Свою вину он признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд.

В надзорном ведомстве отметили, что по факту хищения денег при строительстве расследуется ещё одного уголовное дело.

Напомним, что в апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Абсолют». Компания получила более 16 млн руб. за фактически не выполненные работы по строительству детского сада в Чанах по контракту с ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства».