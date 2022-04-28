В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве детсада по нацпроекту

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении руководителей ООО «Абсолют», строящего детский сад в рабочем посёлке Чаны Новосибирской области по нацпроекту «Демография». Подрядчик получил более 16 миллионов рублей за невыполненные работы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было заведено после прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 28 апреля.

По данным надзорного ведомства, при строительстве детского сада-яслей в посёлке Чаны, финансируемом в рамках национального проекта «Демография», были оплачены невыполненные строительно-монтажных работы на сумму более 16 млн руб. Контракт на их проведение был заключён между ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Абсолют» в марте 2020 года.

«В этой связи материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура также внесла заказчику и подрядчику представления об устранении нарушения.

В прокуратуре также отметили, что ход строительства детского сада и взыскание необоснованно перечисленных средств находятся под контролем надзорного ведомства.

Напомним, в апреле суд в Новосибирске приговорил директора компании «Сервиз Тулз» к условному сроку за мошенничество с бюджетными средствами, выделенными на содержание дорог.