Условный срок получил директор новосибирской компании за мошенничество с бюджетными деньгами

Суд в Новосибирске вынес приговор директору компании «Сервис Тулз» Анатолию Селезневу по делу о мошенничестве с бюджетными денежными средствами, выделенными на содержание автомобильных дорог.

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Сервис Тулз» Анатолия Селезнева было направлено в Центральный районный суд Новосибирска в 2020 году.

По версии следствия, руководитель компании в 2017 году заключил с администрацией Новосибирского района Новосибирской области два муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием.

«Организация выполнила текущий ремонт, однако в акты сдачи руководитель внес ложные сведения о применении цементобетонного покрытия, завысив стоимость используемых материалов», — сообщала пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве уточняли, что сумма похищенных бюджетных средств составила свыше 1,9 млн рублей. В отношении Селезнева правоохранители завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 25 апреля 2022 года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу директора компании.

«Селезнев А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание на срок три года условно со штрафом 500 000 рублей. Гражданский иск удовлетворен частично в размере установленного ущерба в сумме 1 683 013 рублей», — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

По данным Rusprofile, ООО «Сервис Тулз» зарегистрировано в 2014 году, единственным учредителем организации является Анатолий Селезнев. В декабре 2020 года организация была признана несостоятельной, в отношении нее было открыто конкурсное производство. Компания являлась поставщиком двух муниципальных контрактов администрации Новосибирского района на выполнение работ по содержанию автодорог на общую сумму свыше 54 млн рулей.

Напомним, ранее стало известно о том, что суд в Барнауле рассмотрит уголовное дело в отношении двух руководителей компаний, занимавшихся установкой освещения на Чуйском тракте в Республике Алтай. Их обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 95 млн рублей.